Бритни Спирс появилась со взрослыми сыновьями-моделями - как они выглядят

Вы узнаете:
- Как выглядят взрослые сыновья Бритни Спирс
- Где певица появилась вместе с детьми
Популярная певица Бритни Спирс шаг за шагом восстанавливает связь со своими детьми - 20-летним Шоном и 19-летним Джейденом. Вместе с наследниками-моделями знаменитость появилась в парке развлечений и показала семейные моменты в Instagram.
Звездная троица отправилась развлекаться в знаменитый тематический парк Dollywood, откуда певица сразу же выложила свежие кадры в свой Instagram. Для семейного выхода Бритни выбрала игривую мини-юбку и полосатую рубашку, а ее сыновья предпочли стильную базовую одежду - белые футболки и джинсы.
"Ух ты, ух ты! Я не знала о существовании этого места, это невероятно круто и захватывающе... Семейные прогулки! Dollywood просто потрясающий!" - написала певица.
Парни, которые сейчас выглядят как настоящие модели с обложек глянца, вместе с матерью устроили проверенный тест-драйв местным каруселям и экстремальным горкам. Веселые кадры говорят сами за себя: семейные разногласия, похоже, остались далеко в прошлом.
Бритни Спирс - дети
Шон Престон и Джейден Джеймс - сыновья Бритни Спирс и Кевина Федерлайна, которые после развода родителей выросли с отцом на Гавайях. Долгое время их общение с матерью было ограничено, однако после отмены опеки над артисткой и взросления юношей семейные отношения начали налаживаться. Братья ведут самостоятельную жизнь и пробуют себя в модельном бизнесе: в 2026 году они дебютировали в качестве моделей на Неделе мужской моды в Париже.
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О персоне: Бритни Спирс
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
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