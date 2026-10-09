"Учусь быть мамой": Витвицкая столкнулась с первыми трудностями

Популярная ведущая откровенно призналась, с какими вызовами ей пришлось столкнуться в новом статусе.

https://stars.glavred.info/uchus-byt-mamoy-vitvickaya-stolknulas-s-pervymi-trudnostyami-10802801.html Ссылка скопирована

Соломия Витвицкая - сын / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

С какими сложностями столкнулась Соломия Витвицкая

Какой главный вывод сделала телезвезда

Известная ведущая Соломия Витвицкая, которая недавно впервые стала мамой, опубликовала в Instagram снимки с прогулки вместе с малышом. Телезвезда призналась, что только начинает осваивать все тонкости родительства и сталкивается со многими трудностями.

Особым испытанием для знаменитости стало грудное вскармливание, а также бессонные ночи. Помимо физических трудностей, звезда рассказала и о моральных сложностях: ответственность за малыша добавляет ей тревог и сомнений.

видео дня

Соломия Витвицкая с сыном на прогулке / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Я еще учусь быть мамой. Устим учится быть нашим сыном. А мы все трое - знакомимся с этой новой жизнью. Грудное вскармливание тоже оказалось отдельной наукой: прикладывание, лактация, бессонные ночи, миллион вопросов и постоянное "А все ли я делаю правильно?"", - откровенно поделилась Витвицкая.

Несмотря на бешеный темп и тревоги первых дней, ведущая старается сохранять позитивный настрой и советует молодым мамам не требовать от себя невозможного. Соломия отметила, что самое важное сейчас - слушать малыша, быть рядом и постепенно находить свой ритм в этом хаотичном, но счастливом процессе.

Соломия Витвицкая показала сына / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"И, пожалуй, главное, что я поняла за это время: не надо сразу все уметь. Надо просто быть рядом, слушать своего малыша и постепенно находить свой ритм. Мы еще адаптируемся. И это очень красивый, немного хаотичный и невероятно счастливый процесс", - подытожила телеведущая.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Анатолий Кашпировский скончался в начале октября на 88-м году жизни. Несмотря на то, что официальная церемония прощания состоялась в Москве на Троекуровском кладбище, прах "целителя" намерены перевезти для захоронения в Украину.

Также новые кадры Аллы Пугачевой с медицинским ортезом на руке стали сюрпризом не только для фанатов, но и для ее директора. Как выяснилось, певица предпочла утаить травму от своего окружения, несмотря на постоянное общение с командой.

Читайте также:

О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред