Самый добрый участник "Мастер Шеф" перестал выходить на связь

Вячеслав Чернявский раньше покинул проект и отправился на службу.

https://stars.glavred.info/samyy-dobryy-uchastnik-master-shef-perestal-vyhodit-na-svyaz-10802675.html Ссылка скопирована

Вячеслав Чернявский не отвечает уже несколько месяцев / Коллаж Главред, фото Instagram/masterchef

Кратко:

Что известно о "пропаже" Вячеслава

Чем он прославился во время проекта

Популярный участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вячеслав Чернявский, который прославился своей добротой и открытым сердцем, перестал выходить на связь вот уже два месяца.

Об этом сообщила его близкая подруга по проекту и участница шоу - Карина Рябцева в Instagram. По словам женщины, ее частно спрашивают о ее отношениях с Вячеславом, но она сознательно игнорировала этот вопрос.

видео дня

"Уже 2 месяца наше общение - это монолог. Уже 2 месяца, как у меня нет ответа от такого прекрасного человека", - написала она.

Карина также показала видео, как отправляет кружочки, но не получает на них ответа.

Вячеслав стал любимцем всех участников и зрителей проекта. Его доброта буквально чувствовалась через экран. Также покидая шоу, он прочитал стих Лины Костенко, который довел до слез даже судей проекта.

Сам Вячеслав родом из Запорожской области. На момент съемок он работал главным сержантом взвода в ВСУ.

Вячеслав - любимец зрителей / Скриншот

Он просто себя описывал на проекте: пенсионер и военный. "В характере ценит честность и прямоту, но признается, что хотел бы избавиться от неуверенности и застенчивости, а также научиться быть еще более настойчивым в достижении целей", - говорил Владислав.

Мастер Шеф / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и актриса Минка Келли больше не вместе. Звезды, которые начали встречаться в 2022 году, недавно завершили свои отношения.

Ранее также американская актриса Сидни Суини неожиданно обнаружила родственную связь с легендарной Мэрилин Монро. Оказалось, что звезды, которых поклонники не раз сравнивали из-за внешнего сходства, действительно имеют общего предка.

Вас также может заинтересовать:

Про шоу: МастерШеф МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред