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Самый добрый участник "Мастер Шеф" перестал выходить на связь

Алена Кюпели
8 октября 2026, 22:21
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Вячеслав Чернявский раньше покинул проект и отправился на службу.
Вячеслав Чернявский не отвечает уже несколько месяцев
Вячеслав Чернявский не отвечает уже несколько месяцев / Коллаж Главред, фото Instagram/masterchef

Кратко:

  • Что известно о "пропаже" Вячеслава
  • Чем он прославился во время проекта

Популярный участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вячеслав Чернявский, который прославился своей добротой и открытым сердцем, перестал выходить на связь вот уже два месяца.

Об этом сообщила его близкая подруга по проекту и участница шоу - Карина Рябцева в Instagram. По словам женщины, ее частно спрашивают о ее отношениях с Вячеславом, но она сознательно игнорировала этот вопрос.

видео дня

"Уже 2 месяца наше общение - это монолог. Уже 2 месяца, как у меня нет ответа от такого прекрасного человека", - написала она.

Карина также показала видео, как отправляет кружочки, но не получает на них ответа.

Вячеслав стал любимцем всех участников и зрителей проекта. Его доброта буквально чувствовалась через экран. Также покидая шоу, он прочитал стих Лины Костенко, который довел до слез даже судей проекта.

Сам Вячеслав родом из Запорожской области. На момент съемок он работал главным сержантом взвода в ВСУ.

Вячеслав - любимец зрителей
Вячеслав - любимец зрителей / Скриншот

Он просто себя описывал на проекте: пенсионер и военный. "В характере ценит честность и прямоту, но признается, что хотел бы избавиться от неуверенности и застенчивости, а также научиться быть еще более настойчивым в достижении целей", - говорил Владислав.

Мастер Шеф
Мастер Шеф / инфографика: Главред

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Про шоу: МастерШеф

МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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