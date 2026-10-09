Скрывала: у Пугачевой сделали заявление про травму певицы

Вы узнаете:
- Что рассказала директор Аллы Пугачевой о травме артистки
- Что происходит с певицей сейчас
Волна тревоги накрыла поклонников Аллы Пугачевой после фото из Лимасола, на которых певица запечатлена с фиксирующим медицинским ортезом на левой руке. Пока фанаты строили догадки о возможном переломе запястья, ситуацию в росСМИ решила прояснить директор артистки Елена Чупракова.
Как оказалось, представительница звезды даже не догадывалась о проблемах со здоровьем своей подопечной, хотя регулярно выходит с ней на связь. Свое состояние Примадонна скрывала даже от директора.
"Понятия не имею, что случилось. Я тоже увидела фото в соцсетях. Чувствует себя хорошо. Я с ней разговаривала вчера, все отлично", - отрезала Елена Чупракова в разговоре с журналистами.
Не успели фанаты погоревать из-за новой травмы звезды, как Примадонна преподнесла очередной сюрприз. Уже на следующий день Алла Борисовна снова вышла в свет на Кипре - и на этот раз на ее руке не было и следа от медицинской повязки.
Певица встретилась в том же ресторане с коллекционером Константином Дауткиным, который привез на Кипр редчайший экземпляр ее винилового альбома. Пугачева спокойно позировала без лангетки и оставила поклоннику трогательные напутствия.
"Алла Борисовна любезно оставила на нем свое напутствие. Спасибо за эти добрые, окрыляющие пожелания, Алла Борисовна", - поделился коллекционер.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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