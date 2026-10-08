В 1963 году Луи Армстронг записал песню, остановившую триумф The Beatles: история хита

Запись состоялась в конце 1963 года, после чего Армстронг практически перестал думать о песне.

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В 1963 году Луи Армстронг записал песню, остановившую триумф The Beatles / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/louisarmstrong

Кратко:

9 мая 1964 года "Hello, Dolly!" поднялась на первое место Billboard Hot 100

В 1965 году "Hello, Dolly!" принесла Армстронгу сразу две премии "Грэмми"

Луи Армстронг не рассчитывал, что композиция из бродвейского мюзикла станет одним из самых громких хитов его карьеры. Однако именно "Hello, Dolly!" в 1964 году принесла легендарному джазмену первое место в американском чарте Billboard Hot 100 и неожиданно прервала историческое лидерство The Beatles, пишет Parade.

На тот момент Армстронгу было 62 года. Успех песни стал для него знаковым сразу по нескольким причинам. Музыкант впервые в карьере возглавил Billboard Hot 100, а также установил рекорд как самый возрастной исполнитель, которому удалось занять вершину этого чарта. Благодаря "Hello, Dolly!" джазовая легенда вновь оказалась в центре внимания массовой публики и фактически превратилась в поп-звезду нового поколения.

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При этом сам Армстронг изначально не проявлял особого интереса к песне. Ему предложили записать заглавную композицию бродвейского мюзикла "Hello, Dolly!", который музыкант даже не смотрел. Не был уверен в перспективности идеи и автор песни Джерри Херман. Он считал выбор Армстронга для исполнения композиции довольно необычным и не ожидал столь масштабного успеха.

Запись состоялась в конце 1963 года, после чего Армстронг практически перестал думать о песне. Ситуация изменилась, когда зрители на его концертах начали все чаще требовать исполнить именно "Hello, Dolly!". По словам многолетнего басиста музыканта Арвелла Шоу, коллективу даже пришлось заново разучивать композицию, чтобы включить ее в концертную программу.

Очень скоро стало понятно, что публика приняла песню гораздо лучше, чем можно было предположить. А 9 мая 1964 года "Hello, Dolly!" поднялась на первое место Billboard Hot 100, сместив с вершины The Beatles.

Для британской группы это означало завершение впечатляющей серии из 14 недель на первом месте. За это время вершину чарта последовательно занимали три разные песни The Beatles.

Успех "Hello, Dolly!" оказался гораздо масштабнее одного сингла. Одноименный альбом Армстронга шесть недель удерживал первое место в Billboard 200. В его трек-лист также вошла ставшая впоследствии знаменитой композиция "What a Wonderful World".

В 1965 году "Hello, Dolly!" принесла Армстронгу сразу две премии "Грэмми" - за песню года и лучшее мужское вокальное исполнение.

История композиции на этом не закончилась. В 1969 году Армстронг записал ее вместе с Барброй Стрейзанд и появился в экранизации бродвейского мюзикла. Спустя несколько десятилетий песня получила новую популярность благодаря фильму "Доброе утро, Вьетнам". Новая версия Кенни Джи с участием Армстронга снова появилась в Billboard Hot 100 и достигла 32-й позиции.

Сам Армстронг этого возвращения хита уже не застал. Музыкант умер в июле 1971 года в Нью-Йорке от сердечного приступа. Ему было 69 лет.

Тем не менее "Hello, Dolly!" продолжила жить и после смерти своего исполнителя. Песня до сих пор звучит в фильмах и сериалах и остается одной из самых узнаваемых композиций в огромном музыкальном наследии Луи Армстронга.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Луи Армстронг Луи Армстронг - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель оркестра, который оказал колоссальное влияние на развитие музыки XX века. Именно он превратил джаз из коллективной музыки Нового Орлеана в искусство индивидуальной сольной импровизации. Луи родился в 1901 году в одном из беднейших криминальных районов Нового Орлеана. Музыкальную грамоту он начал осваивать в исправительном доме для цветных подростков, куда попал за мелкое хулиганство, и в итоге дорос до статуса первой мировой суперзвезды джаза. Его визитной карточкой стали неподражаемый низкий, хрипловатый голос (он популяризировал вокальный прием "скэт" - пение слогами без слов) и виртуозная игра на трубе. Музыканта часто называли "Сачмо" (Satchmo - сокращение от Satchel Mouth, что означает "рот-сумка") за его широкую улыбку и характерную форму губ во время игры. Самыми узнаваемыми песнями в его исполнении стали жизнеутверждающий гимн "What a Wonderful World" и джазовый стандарт "Hello, Dolly!".

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