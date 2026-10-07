"С мальчиками такой не была": как Ирину Федишин изменила беременность

Вы узнаете:
- Как старшие сыновья Ирины Федишин узнали о пополнении
- Как изменились вкусы и самочувствие певицы
Популярная исполнительница Ирина Федишин, которая вместе с супругом и продюсером Виталием Човныком уже воспитывает двоих сыновей, находится в счастливом предвкушении - скоро в их семье появится девочка. В эфире Люкс FM Львов артистка поделилась первыми подробностями своего положения.
Как оказалось, старшие дети с восторгом восприняли новость о пополнении, а один из сыновей, Олег, и вовсе проявил невероятную наблюдательность еще до официального разговора с родителями.
"Я не знаю, откуда он это знал. Я его спрашиваю: "А как ты так сразу спросил?" А он говорит: "Ну, ты такая пухленькая стала"", - вспомнила певица.
Артистка призналась, что эта беременность протекает совсем иначе, чем предыдущие. Федишин стала заметно более эмоциональной, а ее привычный рацион потерпел кардинальные изменения. Если раньше певица была абсолютно равнодушна к кондитерским изделиям, то сейчас с трудом проходит мимо сладких витрин.
"Немного более капризная стала, более эмоциональная. С мальчиками такой не была. Вкусы поменялись у меня кардинально. Раньше не ела сладкого. Меня вообще не привлекали торты, все эти кремы. Теперь я прихожу в супермаркет - и тянет на все", - откровенно подытожила Ирина Федишин.
Как изменилась Ирина Федишин - смотрите видео тут.
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О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
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