"С мальчиками такой не была": как Ирину Федишин изменила беременность

Известная украинская певица готовится подарить своему мужу Виталию Човныку долгожданную дочь.

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Ирина Федишин беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин, Люкс FM Львов

Вы узнаете:

Как старшие сыновья Ирины Федишин узнали о пополнении

Как изменились вкусы и самочувствие певицы

Популярная исполнительница Ирина Федишин, которая вместе с супругом и продюсером Виталием Човныком уже воспитывает двоих сыновей, находится в счастливом предвкушении - скоро в их семье появится девочка. В эфире Люкс FM Львов артистка поделилась первыми подробностями своего положения.

Как оказалось, старшие дети с восторгом восприняли новость о пополнении, а один из сыновей, Олег, и вовсе проявил невероятную наблюдательность еще до официального разговора с родителями.

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Ирина Федишин ждет девочку / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Я не знаю, откуда он это знал. Я его спрашиваю: "А как ты так сразу спросил?" А он говорит: "Ну, ты такая пухленькая стала"", - вспомнила певица.

Артистка призналась, что эта беременность протекает совсем иначе, чем предыдущие. Федишин стала заметно более эмоциональной, а ее привычный рацион потерпел кардинальные изменения. Если раньше певица была абсолютно равнодушна к кондитерским изделиям, то сейчас с трудом проходит мимо сладких витрин.

Ирина Федишин - пол ребенка / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Немного более капризная стала, более эмоциональная. С мальчиками такой не была. Вкусы поменялись у меня кардинально. Раньше не ела сладкого. Меня вообще не привлекали торты, все эти кремы. Теперь я прихожу в супермаркет - и тянет на все", - откровенно подытожила Ирина Федишин.

Как изменилась Ирина Федишин - смотрите видео тут.

Ирина Федишин / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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