Была музой Хичкока: ушла из жизни самая старая обладательница "Оскара"

Мировой кинематограф понес непоправимую утрату.

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Ева Мари Сейнт умерла / коллаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

Вы узнаете:

Умерла легендарная американская актриса Ева Мари Сейнт

Почему знаменитость закончила карьеру

На 103-м году жизни скончалась выдающаяся американская актриса Ева Мари Сейнт. 6 октября 2026 года знаменитость ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Hello!

Обладательница статуэтки "Оскар" являлась самой пожилой лауреаткой этой престижной кинопремии в мире. Ее триумфальное восхождение началось в 1954 году, когда она покорила Голливуд с первой же роли в культовой криминальной драме Элии Казана "В порту", где сыграла вместе с Марлоном Брандо. Фильм завоевал восемь "Оскаров", а сама Ева Мари получила награду за лучшую женскую роль второго плана.

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Ева Мари Сейнт - фильмы / фото: imdb.com

Звезда сознательно отказалась от статуса суперзвезды первой величины, поставив на первое место тихую семейную жизнь. Актриса прожила в счастливом браке с режиссером Джеффри Хайденом 65 лет - вплоть до его смерти в 2016 году.

После себя легендарная артистка оставила двоих детей, четверых внуков и двоих правнуков, а также вдохновляющую житейскую философию.

Ева Мари Сейнт - биография / фото: imdb.com

"Мой агент говорил, что я никогда не стану супер-суперзвездой, если не буду работать больше. Я ответила: "Наверное, я и не хочу ею быть. Семья для меня всегда на первом месте"", - отмечала Ева Мари Сейнт.

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О персоне: Эва Мари Сейнт Эва Мари Сейнт - американская актриса, обладательница премии "Оскар" (1955) за лучшую женскую роль второго плана, сообщает Википедия. Она стала одной из всего восьми актрис в истории мирового кинематографа, удостоенных этой награды за свою дебютную роль.

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