Была музой Хичкока: ушла из жизни самая старая обладательница "Оскара"

Вы узнаете:
- Умерла легендарная американская актриса Ева Мари Сейнт
- Почему знаменитость закончила карьеру
На 103-м году жизни скончалась выдающаяся американская актриса Ева Мари Сейнт. 6 октября 2026 года знаменитость ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Hello!
Обладательница статуэтки "Оскар" являлась самой пожилой лауреаткой этой престижной кинопремии в мире. Ее триумфальное восхождение началось в 1954 году, когда она покорила Голливуд с первой же роли в культовой криминальной драме Элии Казана "В порту", где сыграла вместе с Марлоном Брандо. Фильм завоевал восемь "Оскаров", а сама Ева Мари получила награду за лучшую женскую роль второго плана.
Звезда сознательно отказалась от статуса суперзвезды первой величины, поставив на первое место тихую семейную жизнь. Актриса прожила в счастливом браке с режиссером Джеффри Хайденом 65 лет - вплоть до его смерти в 2016 году.
После себя легендарная артистка оставила двоих детей, четверых внуков и двоих правнуков, а также вдохновляющую житейскую философию.
"Мой агент говорил, что я никогда не стану супер-суперзвездой, если не буду работать больше. Я ответила: "Наверное, я и не хочу ею быть. Семья для меня всегда на первом месте"", - отмечала Ева Мари Сейнт.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя ответил на провокационный вопрос о поцелуе с мужчиной за миллион долларов. Музыкант неожиданно согласился.
Также новые фото 77-летней Аллы Пугачевой с прогулки по Лимасолу вызвали волну волнений среди ее поклонников. Внимательные пользователи заметили на левой руке Примадонны медицинский ортез, что спровоцировало слухи о травме.
Читайте также:
- Пугачева получила новую серьезную травму - что произошло
- "Евровидение-2027": Чехия неожиданно отказалась от участия в конкурсе
- "Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом
О персоне: Эва Мари Сейнт
Эва Мари Сейнт - американская актриса, обладательница премии "Оскар" (1955) за лучшую женскую роль второго плана, сообщает Википедия. Она стала одной из всего восьми актрис в истории мирового кинематографа, удостоенных этой награды за свою дебютную роль.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред