'Евровидение-2027': Чехия неожиданно отказалась от участия в конкурсе

Кратко:
- Чехия не будет участвовать в "Евровидении" в 2027 году
- Будет ли Чехия представлена на "Евровидении" в 2028-м, пока неизвестно
Чехия не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2027 году. Решение стало неожиданным, поскольку страна в последние годы регулярно представляла своего участника на конкурсе.
Об отказе сообщил чешский вещатель в Instagram. В следующем году Чехия не отправит своего представителя на конкурс, который пройдет в мае в Болгарии. Причиной решения стали финансовые ограничения и корректировка бюджета Чешского телевидения.
Вещатель отметил, что участие в "Евровидении" требует значительных ресурсов, поскольку конкурс предполагает масштабную подготовку, производственную работу и решение большого количества организационных вопросов.
"Песенный конкурс "Евровидение" - это масштабный проект с существенными программными, производственными и организационными требованиями. Учитывая текущую корректировку бюджета, Чешское телевидение приняло решение не участвовать в конкурсе в 2027 году", - говорится в заявлении.
При этом чешская сторона подчеркнула, что решение касается исключительно конкурса 2027 года. Будет ли Чехия представлена на "Евровидении" в 2028-м, пока неизвестно.
Кроме того, Чешское телевидение не планирует транслировать конкурс в следующем году. При этом жители страны сохранят возможность голосовать за участников "Евровидения" в категории "Остальной мир".
"Решение касается конкурса 2027 года. Мы оцениваем каждый отдельный выпуск конкурса отдельно, поэтому не хотим спекулировать относительно того, когда Чешское телевидение снова присоединится к песенному конкурсу "Евровидение"", - заявили в вещательной компании.
Чехия впервые выступила на "Евровидении" в 2007 году. С тех пор страна шесть раз пропускала конкурс. В частности, с 2010-го по 2014 год Чехия не принимала участия из-за неудачных результатов предыдущих выступлений.
Лучший результат страны за всю историю участия в конкурсе был зафиксирован в 2018 году. Тогда чешский представитель занял шестое место.
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Евровидение-2027
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