'Евровидение-2027': Чехия неожиданно отказалась от участия в конкурсе

Решение Чехии неожиданным, так как страна в последние годы регулярно представляла своего участника на конкурсе.

https://stars.glavred.info/evrovidenie-2027-chehiya-neozhidanno-otkazalas-ot-uchastiya-v-konkurse-10802135.html Ссылка скопирована

Чехия не будет участвовать в "Евровидении" в 2027 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision_czechia, eurovision.com

Кратко:

Чехия не будет участвовать в "Евровидении" в 2027 году

Будет ли Чехия представлена на "Евровидении" в 2028-м, пока неизвестно

Чехия не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2027 году. Решение стало неожиданным, поскольку страна в последние годы регулярно представляла своего участника на конкурсе.

Об отказе сообщил чешский вещатель в Instagram. В следующем году Чехия не отправит своего представителя на конкурс, который пройдет в мае в Болгарии. Причиной решения стали финансовые ограничения и корректировка бюджета Чешского телевидения.

видео дня

Вещатель отметил, что участие в "Евровидении" требует значительных ресурсов, поскольку конкурс предполагает масштабную подготовку, производственную работу и решение большого количества организационных вопросов.

"Песенный конкурс "Евровидение" - это масштабный проект с существенными программными, производственными и организационными требованиями. Учитывая текущую корректировку бюджета, Чешское телевидение приняло решение не участвовать в конкурсе в 2027 году", - говорится в заявлении.

При этом чешская сторона подчеркнула, что решение касается исключительно конкурса 2027 года. Будет ли Чехия представлена на "Евровидении" в 2028-м, пока неизвестно.

Кроме того, Чешское телевидение не планирует транслировать конкурс в следующем году. При этом жители страны сохранят возможность голосовать за участников "Евровидения" в категории "Остальной мир".

"Решение касается конкурса 2027 года. Мы оцениваем каждый отдельный выпуск конкурса отдельно, поэтому не хотим спекулировать относительно того, когда Чешское телевидение снова присоединится к песенному конкурсу "Евровидение"", - заявили в вещательной компании.

Фото: instagram.com/eurovision_czechia

Чехия впервые выступила на "Евровидении" в 2007 году. С тех пор страна шесть раз пропускала конкурс. В частности, с 2010-го по 2014 год Чехия не принимала участия из-за неудачных результатов предыдущих выступлений.

Лучший результат страны за всю историю участия в конкурсе был зафиксирован в 2018 году. Тогда чешский представитель занял шестое место.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее популярный актер Майкл Дуглас откровенно рассказал о тяжелом периоде своей жизни, когда боролся с раком. В своих новых мемуарах актер раскрыл, насколько сильно болезнь и агрессивное лечение повлияли на его организм.

Ранее также Владимир Кличко заявил, что некоторые личные вещи звезды, предположительно включая украшения, могли оказаться в ломбарде. Теперь спортсмен добивается вмешательства правоохранительных органов.

Читайте также:

Евровидение-2027 Песенный конкурс "Евровидение-2027" официально пройдет в Болгарии, в прибрежном городе Бургас. Право принимать 71-й конкурс страна получила благодаря победе певицы DARA с песней "Bangaranga" на "Евровидении-2026" в Вене. Организаторы в лице Европейского вещательного союза (EBU) и Болгарского национального телевидения (BNT) выбрали Бургас среди других претендентов (София, Варна, Пловдив) из-за его современной инфраструктуры и технического потенциала. Все главные этапы конкурса пройдут в прямом эфире на многофункциональной "Arena Burgas", открытой в 2023 году. Первый полуфинал состоится 11 мая 2027 года, второй полуфинал - 13 мая 2027 года, гранд-финал - 15 мая 2027 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред