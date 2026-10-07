"По-взрослому": Тарас Тополя сделал заявление о поцелуе с мужчиной

Вы узнаете:
- Тарас Тополя не отказался от поцелуя с мужчиной
- Какое условие устроило певца
Украинский певец и фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя стал гостем развлекательного шоу на "Люкс ФМ", где ему пришлось отвечать на серию провокационных вопросов.
Один из них касался личных границ артиста и возможного поцелуя с представителем своего пола за солидное вознаграждение в миллион долларов. Музыкант не стал долго раздумывать над ответом и ответил максимально прямо.
"Поцеловал ли мужчину "по-взрослому" за 1 млн долларов?" - спросили артиста.
"Да", - честно заявил Тарас Тополя.
Как оказалось, внушительный гонорар в 1 миллион долларов стал для исполнителя весьма убедительным аргументом, чтобы переступить через возможный дискомфорт.
Впрочем, артист так и не уточнил, существует ли грань, после которой он ответил бы категорическим отказом. Поклонникам остается лишь догадываться, какие еще неординарные предложения могли бы заставить музыканта выйти из зоны комфорта.
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О персоне: Тарас Тополя
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
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