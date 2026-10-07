"По-взрослому": Тарас Тополя сделал заявление о поцелуе с мужчиной

Лидер популярной украинской группы "Антитіла" ответил на провокационный вопрос.

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Тарас Тополя про поцелуй с мужчиной / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Тарас Тополя; скрин из видео

Вы узнаете:

Тарас Тополя не отказался от поцелуя с мужчиной

Какое условие устроило певца

Украинский певец и фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя стал гостем развлекательного шоу на "Люкс ФМ", где ему пришлось отвечать на серию провокационных вопросов.

Один из них касался личных границ артиста и возможного поцелуя с представителем своего пола за солидное вознаграждение в миллион долларов. Музыкант не стал долго раздумывать над ответом и ответил максимально прямо.

видео дня

Тарас Тополя готов поцеловаться с мужчиной / скрин из видео

"Поцеловал ли мужчину "по-взрослому" за 1 млн долларов?" - спросили артиста.

"Да", - честно заявил Тарас Тополя.

Как оказалось, внушительный гонорар в 1 миллион долларов стал для исполнителя весьма убедительным аргументом, чтобы переступить через возможный дискомфорт.

Тарас Тополя - личная жизнь / скрин из видео

Впрочем, артист так и не уточнил, существует ли грань, после которой он ответил бы категорическим отказом. Поклонникам остается лишь догадываться, какие еще неординарные предложения могли бы заставить музыканта выйти из зоны комфорта.

Тарас Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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