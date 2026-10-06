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"Не узнать родную дочь": Елена Кравец ошеломила переменами дочери

Кристина Трохимчук
6 октября 2026, 17:01
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Экс-звезда "Квартала 95" эмоционально отреагировала на новые снимки своей старшей дочери в соцсетях.
Елена Кравец не узнала дочь на фото
Елена Кравец не узнала дочь на фото / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Елена Кравец отреагировала на новые фото дочери
  • Как выглядит 23-летняя Мария

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец была удивлена новой фотосессией своей старшей дочери, 23-летней Марии. Девушка поделилась дерзкими кадрами в своем Instagram, чем сразу привлекла внимание звездной мамы.

Мария предстала в эффектном черном топе и кожаной куртке. Образ дополняли выразительный макияж, акцентирующий внимание на ее голубых глазах, а также дерзкие детали: пирсинг в носу, стильные украшения и аккуратная татуировка-звездочка на плече.

видео дня
Дочь Елены Кравец в дерзком образе
Дочь Елены Кравец в дерзком образе / фото: instagram.com, Елена Кравец

Сначала Кравец с удивлением поинтересовалась, где и когда проходила эта съемка, о которой она даже не догадывалась.

"Что это за замечательный фотосет, Марусик? Мама не в курсе", - с юмором написала под постом Елена Кравец.

Позже бывшая звезда "Вечернего Квартала" сделала репост публикации дочери. На опубликованном скриншоте виден эффектный фотопортрет Марии в стильном кожаном пиджаке.

Как выглядит старшая дочь Елены Кравец
Как выглядит старшая дочь Елены Кравец / фото: instagram.com, maarriill

"Не узнать родную дочь на фото - сделано", - написала актриса.

Елена Кравец - дети

Напомним, что у Елены Кравец и ее мужа Сергея трое детей - 23-летняя Мария, а также 10-летние двойняшки Екатерина и Иван. При этом старшая дочь Мария ведет очень самостоятельный образ жизни и живет отдельно от родителей еще с 16 лет.

Елена Кравец
Елена Кравец / инфографика: Главред
Олена Кравець
Олена Кравець / інфографіка: Главред

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О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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