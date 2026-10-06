"Не узнать родную дочь": Елена Кравец ошеломила переменами дочери

Вы узнаете:
- Елена Кравец отреагировала на новые фото дочери
- Как выглядит 23-летняя Мария
Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец была удивлена новой фотосессией своей старшей дочери, 23-летней Марии. Девушка поделилась дерзкими кадрами в своем Instagram, чем сразу привлекла внимание звездной мамы.
Мария предстала в эффектном черном топе и кожаной куртке. Образ дополняли выразительный макияж, акцентирующий внимание на ее голубых глазах, а также дерзкие детали: пирсинг в носу, стильные украшения и аккуратная татуировка-звездочка на плече.
Сначала Кравец с удивлением поинтересовалась, где и когда проходила эта съемка, о которой она даже не догадывалась.
"Что это за замечательный фотосет, Марусик? Мама не в курсе", - с юмором написала под постом Елена Кравец.
Позже бывшая звезда "Вечернего Квартала" сделала репост публикации дочери. На опубликованном скриншоте виден эффектный фотопортрет Марии в стильном кожаном пиджаке.
"Не узнать родную дочь на фото - сделано", - написала актриса.
Елена Кравец - дети
Напомним, что у Елены Кравец и ее мужа Сергея трое детей - 23-летняя Мария, а также 10-летние двойняшки Екатерина и Иван. При этом старшая дочь Мария ведет очень самостоятельный образ жизни и живет отдельно от родителей еще с 16 лет.
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О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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