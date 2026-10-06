Потап и Настя Каменских приняли окончательное решение о смене места жительства

Скандальная пара арендовала элитную квартиру в Майами.

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Где будут жить Потап и Настя Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

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Где живут Потап и Настя Каменских

На чем решили сэкономить артисты

Продюсер Потап, который может потерять звание заслуженного артиста Украины, и певица Настя Каменских окончательно обустроили свою жизнь за океаном. РосСМИ сообщают, что звезды приняли решение перебраться в США.

Пара арендовала апартаменты площадью 117 квадратных метров в 26-этажном комплексе премиум-класса в Майами, за которые платит около 500 тысяч рублей в месяц по текущему курсу. Соседом артистов оказался известный американский дизайнер Томми Хилфигер.

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Дом Потапа и Насти в Майами / фото: t.me/shot_shot

В распоряжении супругов находятся две спальни, две ванные комнаты с безрамными душевыми, а также доступ к бассейну, сауне, спа-зоне и теннисным кортам. Впрочем, на панорамном виде звезды решили немного сэкономить.

"На виде пара сэкономила несколько тысяч долларов: вместо океана или гольф-поля из окон открывается вид на город", - отмечают источники.

Квартира Потапа и Насти / фото: t.me/shot_shot

Договор аренды жилья Потап и Настя заключили еще 15 февраля, однако окончательно обосновались в Майами лишь в августе 2026 года. Сразу после этого продюсер взялся за юридическое переоформление и перенос рабочих процессов в США. В конце сентября в штате Флорида была официально зарегистрирована компания, которая отныне отвечает за менеджмент, продвижение и музыкальный бренд Каменских за рубежом.

"Уже после переезда, в конце сентября, Потап начал переносить в США бизнес Насти Каменских. Компания зарегистрирована во Флориде, а занимается менеджментом и продвижением певицы", - сообщают СМИ.

Потап и Настя Каменских / фото: instagram.com, Потап

Где жили Потап и Настя Каменских

После выезда из Украины Потап и Настя Каменских долгое время базировались в Испании. Ранее артистка планировала активно развивать карьеру на испаноязычной сцене, а Потап открыл в Барселоне международный филиал компании Mozgi International и развивал ресторанный бизнес.

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Ранее Главред сообщал, что певица Камалия ответила на слухи об использовании уколов для похудения после публикаций в TikTok. Артистка опровергла домыслы и объяснила, что избавилась от 5 кг исключительно из-за проблем со здоровьем и жесткой медицинских диеты.

Также скандальная тренер Ирина Винер назвала своей новой преемницей 19-летнюю гимнастку Анну Попову, а не Алину Кабаеву. Спортсменка завершила карьеру из-за проблем со здоровьем и получит роль помощницы в проектах Винер, заменив фаворитку Путина.

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О персоне: Настя Каменских Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Певица попадала в громкие скандалы из-за продолжения использования русского языка и исполнения русскоязычных хитов на зарубежных концертах после начала полномасштабного вторжения. Также Каменских заявила, что из-за перехода на украинский язык в ее горле горле образовалась киста, из-за которой исполнительница едва не потеряла голос и отменила тур.

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