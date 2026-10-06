"Я страдаю": Боржемская впервые рассказала о серьезной болезни

Известный фитнес-тренер призналась, почему пропала из соцсетей.

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Марина Боржемская - болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемская

Вы узнаете:

Какая болезнь мучает Марину Боржемскую

Как знаменитость учится принимать паузы в работе

Тренер популярного шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская впервые откровенно объяснила подписчикам причину своего исчезновения из Instagram. Как оказалось, эксперт долгое время страдает от сильных приступов мигрени, которые в последнее время значительно усилились и мешают ей вести привычный образ жизни.

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Боржемская отметила, что решила открыто рассказать о своей борьбе, чтобы поддержать всех, кто сталкивается с подобным испытанием.

Марина Боржемская страдает от мигреней / фото: instagram.com, Марина Боржемская

"В последнее время я почти ничего не публиковала. Не потому, что потеряла мотивацию или мне больше не хотелось делиться. Мне просто было очень плохо. Я страдаю от мигрени. И в последнее время она стала настолько сильной, что порой лишает меня нормальной жизни. Бывают дни, когда свет причиняет боль, звуки становятся невыносимыми, а единственное желание - запереться в темной комнате и просто ждать, пока боль отступит", - поделилась Марина.

Для человека, построившего карьеру на спорте, дисциплине и постоянной мотивации других, такие вынужденные паузы стали серьезным психологическим вызовом. Впрочем, фитнес-тренер учится слушать собственное тело и не винить себя за отмененные планы или пропущенные тренировки. Звезда подчеркнула, что забота о себе начинается именно с умения вовремя остановиться, даже когда общество требует постоянной продуктивности.

Чем болеет Марина Боржемская / фото: instagram.com, Марина Боржемская

"Я учусь это принимать. Пропущенная тренировка - не провал. Отдых - не лень. Отмененные планы - не повод чувствовать себя виноватой... Иногда лучшее, что мы можем сделать для себя, - просто позволить себе остановиться. Я как раз этому сейчас тоже учусь", - высказалась Боржемская.

Марина Боржемская / инфографика: Главред

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Ране Главред сообщал, что телеведущая Лидия Таран показала в Instagram редкие семейные кадры по случаю 19-летия своей дочери Василисы от шоумена Андрея Доманского. Знаменитость посвятила девушке трогательное поздравление с искренними пожеланиями свободы и реализации.

Также сбежавший в Германию певец Олег Винник впервые за долгое время высказывался о своем сыне Юлиане. Артист рассказал, что его сын сильно расплакался, когда встретил первые волны украинских беженцев на немецком вокзале.

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О персоне: Марина Боржемская Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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