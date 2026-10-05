"Придут мириться": Повалий спела на украинском и сделала лицемерное заявление

Артистка продолжает цинично исполнять украинские песни на концертах в РФ.

https://stars.glavred.info/pridut-miritsya-povaliy-spela-na-ukrainskom-i-sdelala-licemernoe-zayavlenie-10801667.html Ссылка скопирована

Таисия Повалий про украинцев / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Какую известную украинскую песню Таисия Повалий исполнила в РФ

Какое скандальное заявление о будущем украинцев сделала Таисия Повалий

Исполнительница Таисия Повалий, которая после начала полномасштабного вторжения окончательно обосновалась в России и поддержала войну против Украины, отметилась очередным абсурдным перформансом. Видео с концерта предательницы в Петербурге появилось в Facebook.

Во время выступления в РФ певица снова включила в свой репертуар знаменитую украинскую композицию "Пісня про рушник" на стихи Андрея Малышко и музыку Платона Майбороды. Исполняя легендарную песню, Повалий параллельно начала рассуждать со сцены о скором "примирении" россиян и украинцев.

видео дня

Таисия Повалий спела на украинском в Петербурге / скрин из видео

"Они скоро придут мириться", - заявила певица про своих бывших сограждан.

Артистка в очередной раз призналась в любви к стране-агрессору, где активно продолжает строить карьеру и участвовать в местных телешоу. Повалий активно благодарит граждан страны-агрессора за "спасение" и пытается убедить аудиторию в "неизбежности" возобновления связей, полностью игнорируя факт полномасштабной войны.

Таисия Повалий - концерт в РФ / скрин из видео

Напомним, что в марте 2024 года Высший антикоррупционный суд конфисковал в доход государства все украинские активы Повалий - недвижимость, авто и права на песни, а в сентябре 2024 года СБУ заочно сообщила певице о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, включая коллаборационизм и призывы к войне.

Видео с выступления Таисии Повалий смотрите тут.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что бежавшая в РФ Оксана Марченко отметилась новым абсурдным заявлением в интервью российским медиа, рассказав о якобы произошедшем с ней "чуде" во время поездки в Грецию. Бывшая ведущая рассказала о загадочной болезни, от которой ее избавило чудо.

Также Анатолий Анатолич жестко раскритиковал Потапа и Настю Каменских из-за их скандальных заявлений в интервью, назвав несправедливой позицию артистов относительно выезда за границу и украинского языка. Ведущий раскрыл, что бы сказал при личной встрече со звездами.

Читайте также:

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред