"Придут мириться": Повалий спела на украинском и сделала лицемерное заявление

Вы узнаете:
- Какую известную украинскую песню Таисия Повалий исполнила в РФ
- Какое скандальное заявление о будущем украинцев сделала Таисия Повалий
Исполнительница Таисия Повалий, которая после начала полномасштабного вторжения окончательно обосновалась в России и поддержала войну против Украины, отметилась очередным абсурдным перформансом. Видео с концерта предательницы в Петербурге появилось в Facebook.
Во время выступления в РФ певица снова включила в свой репертуар знаменитую украинскую композицию "Пісня про рушник" на стихи Андрея Малышко и музыку Платона Майбороды. Исполняя легендарную песню, Повалий параллельно начала рассуждать со сцены о скором "примирении" россиян и украинцев.
"Они скоро придут мириться", - заявила певица про своих бывших сограждан.
Артистка в очередной раз призналась в любви к стране-агрессору, где активно продолжает строить карьеру и участвовать в местных телешоу. Повалий активно благодарит граждан страны-агрессора за "спасение" и пытается убедить аудиторию в "неизбежности" возобновления связей, полностью игнорируя факт полномасштабной войны.
Напомним, что в марте 2024 года Высший антикоррупционный суд конфисковал в доход государства все украинские активы Повалий - недвижимость, авто и права на песни, а в сентябре 2024 года СБУ заочно сообщила певице о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, включая коллаборационизм и призывы к войне.
Видео с выступления Таисии Повалий смотрите тут.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что бежавшая в РФ Оксана Марченко отметилась новым абсурдным заявлением в интервью российским медиа, рассказав о якобы произошедшем с ней "чуде" во время поездки в Грецию. Бывшая ведущая рассказала о загадочной болезни, от которой ее избавило чудо.
Также Анатолий Анатолич жестко раскритиковал Потапа и Настю Каменских из-за их скандальных заявлений в интервью, назвав несправедливой позицию артистов относительно выезда за границу и украинского языка. Ведущий раскрыл, что бы сказал при личной встрече со звездами.
Читайте также:
- "Я бы сказал в лицо": популярный ведущий публично послал Потапа и Настю
- "Не сладкая жизнь": Винник заговорил о возвращении и назвал условие
- Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред