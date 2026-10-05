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"Восемь ран на груди": предательница Марченко заявила о загадочной болезни

Кристина Трохимчук
5 октября 2026, 15:26
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Оксана Марченко ошеломила историей о чудесном "исцелении".
Оксана Марченко - болезнь
Оксана Марченко - болезнь / коллаж: Главред, фото: youtube.com, Оксана Марченко, скрин из видео

Вы узнаете:

  • На какие симптомы пожаловалась телеведущая Оксана Марченко
  • Каким образом предательница объясняет свое "исцеление"

Бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко, которая с начала полномасштабной войны уехала в РФ и активно поддерживает пропаганду Кремля, сделала очередное абсурдное заявление. В интервью росмедиа она рассказала о "чуде", которое с ней якобы произошло во время поездки в Грецию.

По словам предательницы, незадолго до паломничества ее тело поразил загадочный недуг, который ей приходилось тщательно прятать от окружающих.

видео дня
Оксана Марченко - последствия болезни
Оксана Марченко - последствия болезни / скрин из видео

"У меня восемь ран на груди. У меня восемь ужасных ожогов, даже не зарубцованных. Они были яркого цвета. Я носила высокие водолазки, потому что это было ужасно", - пожаловалась Марченко.

"Паломница" Марченко утверждает, что исцелилась сразу после того, как священник наклонил ее к раке с мощами святого Спиридона. Уже на следующее утро, по ее словам, от восьми ярко-красных ран не осталось и следа, а кожа стала совершенно чистой. При этом кума Путина не уточнила, обращалась ли она к дерматологам, проходила ли медицинское лечение и какой диагноз ей ставили врачи.

Оксана Марченко похудела и осунулась
Оксана Марченко - Паломница / фото: threads.com, Паломница

"А утром я проснулась с абсолютно чистой кожей. Кто-то может сказать: ну, конечно, раны зажили, и все прошло. Я даже не пытаюсь никого убеждать", - заявила предательница Украины.

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Ранее Главред сообщал, что телеведущий Анатолий Анатолич в эфире жестко раскритиковал Потапа и Настю Каменских за их скандальные заявления. Знаменитость без цензуры поделился, что именно сказал бы артистам при личной встрече.

Также певец Олег Винник заявил, что не приедет в Украину даже ради посещения могил родителей из-за опасений не выехать обратно за границу. Артист признался, что желание сохранять привычную свободу действий и жить в безопасной Германии.

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О персоне: Оксана Марченко

Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.


19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

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