"Не сладкая жизнь": Винник заговорил о возвращении и назвал условие

Вы узнаете:
- Какое условие поставил Олег Винник для приезда в Украину
- Почему артист назвал жизнь в Германии раем
Певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны сбежал в Германию, дал новое резонансное интервью блогерше Наталье Велесевич. Артист признался, что абсолютно не готов возвращаться в Украину в ближайшее время, поскольку опасается ограничений на выезд за границу.
Исполнитель подчеркнул, что привык к полной свободе действий и пока не намерен приезжать даже ради посещения места захоронения близких.
"Я бы хотел прожить в своей мирной, счастливой стране. Но этого нет. Это больно. И даже если бы я сейчас уехал, чтобы навестить своих родителей на кладбище, я этого не сделаю, потому что проживаю здесь... И чтобы ты сейчас приехал к себе на Родину и не имел права уехать, это как?" - возмутился Винник.
Главным и единственным условием для рассмотрения вопроса о возвращении он назвал полное прекращение боевых действий и наступление мира. На данный момент 53-летний исполнитель предпочитает наслаждаться безопасностью в Европе, называя Германию настоящим раем для жизни.
Кроме того, беглый артист решил прояснить свой юридический статус: по его словам, он является резидентом ФРГ еще с 2005 года, а внутреннего паспорта гражданина Украины у него нет с начала 2000-х годов.
"Для начала должен наступить мир... Я свободный человек, могу выйти ночью на улицу, я не переживаю за свою семью, мы живем в безопасности. Мы живем в цивилизованном законном раю. Это не сладкая жизнь, мы, конечно, должны пахать. Но тем не менее, я имею право делать то, что я хочу", - резюмировал Олег Винник.
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О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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