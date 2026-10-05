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Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети

Кристина Трохимчук
5 октября 2026, 11:22
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Известные украинские песни стали источником мемов для пользователей TikTok и других соцсетей и получили огромную популярность.
Какие украинские хиты стали мемами
Какие украинские хиты стали мемами / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какие 5 украинских песен стали популярными мемами
  • О чем шутят украинцы в соцсетях

Украинский юмор и способность находить свет даже в самые темные времена стали настоящим оружием против стресса и неопределенности. Пользователи соцсетей регулярно превращают как легендарные хиты прошлых лет, так и треки современных исполнителей в вирусные мемы. Главред расскажет о пяти песнях, которые благодаря народной фантазии получили вторую жизнь.

"Не стій під вікном" (Руся)

Песня "Не стій під вікном" стала настоящим музыкальным хитом в начале полномасштабной войны благодаря вирусному мему с пленным российским солдатом, получившим в сети прозвище "Чмоня". Кадр настолько насмешил пользователей, что с ним создали сотни ироничных роликов под песню певицы Руси.

видео дня

Примечательно, что вирусным стал трек родной сестры Наташи Королевой, которую в Украине называют предательницей. В отличие от пророссийской родственницы, Руся продолжала творить на украинском языке и в 90-х была настоящей звездой украинской эстрады.

Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети
"Не стій під вікном" стала главным мемом 2022 года / фото: tiktok.com, s.kwwq

"Смарагдове небо" (DREVO)

Композиция "Смарагдове небо" исполнителя DREVO прошла путь от бешеной популярности до многочисленных мемов в соцсетях. Пользователи шутливо просили включить именно эту песню в последние три минуты жизни, переделывали ее в самых разных музыкальных жанрах и подкладывали под ролики о том, как остаются в Украине, несмотря на давние обещания уехать при первой же опасности.

Отдельную волну популярности треку обеспечили видео с концертов мировых исполнителей: пользователи публикуют кадры с шоу Metallica, The Weeknd, BTS и Bad Bunny с шутливым вопросом, прозвучит ли там "Смарагдове небо", тем самым "вкладывая" украинский хит в уста зарубежных звезд.

Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети
"Смарагдове небо" стало вирусным мемом / фото: tiktok.com, strahyband

"Твої очі ліхтарики" (Тоня Матвиенко)

Песня Тони Матвиенко неожиданно завирусилась в сети благодаря мему с актером Райаном Гослингом, который лежит на заснеженной лестнице с надписью "Зарізали". Под этот трек пользователи начали делиться историями о том, как пытались сделать что-то вопреки здравому смыслу или общественному мнению, но в итоге получили опасный или курьезный результат.

Тренд набрал такие масштабы, что в поисковиках название песни сразу выдается со словом "зарізали", а комментаторы шутят, что трек пора официально переименовать, ведь воспринимать его без этого контекста уже невозможно.

Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети
"Твої очі ліхтарики" - мем / фото: tiktok.com, roxochkaa

"Забудь печаль" (Василий Зинкевич)

Песня легендарного Василия Зинкевича "Забудь печаль" обрела новую волну популярности и превратилась в искренний позитивный мем. Украинцы используют этот трек, чтобы показать вещи, которые действительно помогают отвлечься от повседневных тревог и новостей.

В видео под эту песню чаще всего попадают кадры успешного поражения объектов на территории страны-агрессора, отдых на природе или простые житейские радости, возвращающие вкус к жизни.

Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети
"Забудь печаль" - песня Василия Зинкевича стала вирусной / фото: tiktok.com, military_sl

"Піду втоплюся у річці глибокій" (Андрей Миколайчук)

Ироничная песня Андрея Миколайчука на долгие годы стала символом украинской самоиронии. Контраст между задорной, мажорной мелодией и печальным текстом настолько понравился слушателям, что трек до сих пор активно используют как иллюстрацию национального характера - умения даже о самых сложных ситуациях петь с юмором.

В соцсетях песня стала популярным фоном для видео о моментах, когда человек испытывает сильный стыд из-за своего провала или слишком драматично переживает какую-то мелкую бытовую неудачу.

Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети
"Піду втоплюся у річці глибокій" стала мемом из-за контраста музыки и текста / фото: tiktok.com, popochino_

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Ранее Главред сообщал, что победительница 13-го сезона "Холостяка" Инна Белень восхитила поклонников публикацией в Threads, продемонстрировав фото до и после похудения на 27 килограммов. Блогерка призналась, что набрала вес из-за беременности несмотря на умеренность в еде.

Также находящаяся на 8-м месяце беременности актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк временно переезжают из Киева в Винницу, отметив среди причин переезда не только безопасность, но и духовные практики - индуизм, медитации и йога.

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