Беременная Тышкевич перед родами уехала из Киева с мужем - где она сейчас

Популярная актриса и ее муж Валентин Томусяк готовятся к пополнению в семье.

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Екатерина Тышкевич переехала из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

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Куда переехали Тышкевич и Томусяк

Почему пара переехала в Винницу

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на восьмом месяце беременности, объявила о решении временно переехать из Киева в Винницу вместе с мужем, актером Валентином Томусяком. Об этом звездная пара рассказала в видеообращении в Instagram.

Актриса отметила, что выбор города обусловлен не только ситуацией с безопасностью в столице, но и рядом важных личных факторов. Одним из главных практических аргументов стала удобная логистика для обоих артистов.

видео дня

Где будут жить Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / скрин из видео

"Из Винницы мне будет легко добираться в другие города, так как у меня до сих пор продолжается гастрольный график", - объяснил Валентин Томусяк.

Актеры подчеркнули, что переезд в более западные регионы усложнил бы гастрольные поездки Валентина, а также возможные рабочие визиты Екатерины на съемки или плановые осмотры малыша в киевских клиниках. Еще одним важным фактором для супругов стала духовная составляющая. Пара долгое время практикует индуизм, медитации и йогу.

Екатерина Тышкевич занимается йогой / скрин из видео

В Виннице проживает большая часть их "духовной семьи", а неподалеку от города по благословению их гуру строится ашрам, к созданию которого супруги стремятся приобщиться лично. Друзья из общины уже помогли звездной паре обустроиться на новом месте.

"Это такая "безопасность наша", что здесь все наши. Те, кто нас поддерживает", - откровенно призналась Екатерина Тышкевич.

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О персоне: Екатерина Тышкевич Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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