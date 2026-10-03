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Внезапно умер Анатолий Кашпировский - что произошло

Кристина Трохимчук
3 октября 2026, 12:08обновлено 3 октября, 12:49
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Известный психотерапевт и знаменитый телецелитель времен СССР скончался в Москве.
Анатолий Кашпировский - причина смерти
Анатолий Кашпировский - причина смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолий Кашпировский; pexels.com

Вы узнаете:

  • Умер Анатолий Кашпировский
  • Чем запомнился главный гипнотизер СССР

В возрасте 87 лет ушел из жизни известный советский психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

По данным росСМИ, ранним утром у 87-летнего Кашпировского произошла остановка сердца. Накануне он находился дома в Москве, чувствовал себя относительно хорошо и не жаловался на резкое ухудшение состояния.

видео дня
Анатолий Кашпировский умер
Анатолий Кашпировский умер / скрин из видео

"Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!" - сообщил Андрей Малахов.

Летом Кашпировский столкнулся с острой болью в области живота, которую изначально пытался купировать самостоятельно с помощью домашних капельниц с антибиотиками. По данным СМИ, после экстренной госпитализации и медицинского обследования врачи провели хирургическое стентирование и диагностировали у пациента злокачественную опухоль.

Анатолий Кашпировский - чем был известен
Анатолий Кашпировский - чем был известен / скрин из видео

Несмотря на рекомендации онкологов соблюдать строгий постельный режим и пройти терапию, Кашпировский рассчитывал вернуться к публичным сеансам уже осенью.

Анатолий Кашпировский - биография

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украины. Широкую известность он получил в 1989 году благодаря так называемым телесеансам психотерапии, во время которых собирал у экранов миллионы зрителей по всему СССР.

Кашпировский стал одним из самых узнаваемых представителей альтернативной медицины позднего СССР, хотя его методы и заявления неоднократно подвергались критике со стороны представителей научного и медицинского сообщества.

Анатолий Кашпировский про войну в Украине

Несмотря на украинское происхождение, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кашпировский воздерживался от прямых публичных заявлений с осуждением российской агрессии. В 2024 году он вернулся в Россию из США и возобновил выступления.

Громкий инцидент произошел в октябре 2024 года во время сеанса в Москве: вопрос "Чей Крым?" Кашпировский назвал провокацией и заявил, что полуостров – "советский". Словесный спор перерос в драку, сорвал мероприятие и закончился вызовом полиции.

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О персоне: Андрей Малахов

Андрей Малахов - российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор. Ведущий программ "Малахов", "Привет, Андрей!", "Танцы со звёздами" и "Песни от всей души" на телеканале "Россия-1".

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