Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

Кристина Трохимчук
2 октября 2026, 16:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
София Евдокименко посетила показ Schiaparelli и ошеломила стоимостью своего наряда.
Внучка Софии Ротару на Неделе моды в Париже
Внучка Софии Ротару на Неделе моды в Париже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, София Евдокименко

Вы узнаете:

  • В каком наряде внучка Софии Ротару появилась в Париже
  • Сколько стоил лук Софии Евдокименко

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, произвела настоящий фурор на Неделе моды в Париже. Девушка стала гостьей показа новой женской коллекции Schiaparelli и прибыла на него в луке стоимостью свыше 32 тысяч евро. Видео, на котором можно рассмотреть роскошный наряд, появилось в ее Instagram.

В беседе с представительницей модного блога The Gloss Channel девушка детально разобрала свой образ, при этом представившись своим псевдонимом Sofia Eve.

видео дня

"Это не обычный вторник, это Неделя моды. Я иду на показ Schiaparelli. Мне очень нравятся детали", - отметила модель.

Наряд Софии Евдокименко стоит больше 1,5 миллиона гривен
Наряд Софии Евдокименко стоит больше 1,5 миллиона гривен / фото: instagram.com, София Евдокименко

Основой эффектного выхода Софии стал элегантный черный кожаный ансамбль: фактурный жакет с оригинальной фурнитурой за 11 500 евро и юбка-карандаш за 5 900 евро. Образ дополнили эксцентричные детали от Schiaparelli - серьги с изображением скульптора Альберто Джакометти за 1 400 евро, чокер с переплетенными руками за 4 800 евро, акцентные кольца и туфли на золотом каблуке за 2 500 евро. Ярким штрихом стал алый клатч с тиснением в виде губ за 2 790 евро.

Стоимость всего наряда внучки Ротару в итоге превысила 1,5 миллиона гривен.

Видео с образом Софии Евдокименко смотрите тут.

Почему София Евдокименко использует псевдоним
Почему София Евдокименко использует псевдоним / фото: instagram.com, София Евдокименко

Почему София Евдокименко использует псевдоним

Использование псевдонима Sofia Eve для Евдокименко давно стало привычным. С 2018 года под этим именем она развивает музыкальную и модельную карьеру в США и Великобритании. Короткий вариант имени также удобнее для западной аудитории и позволяет модели выстраивать собственный публичный образ без постоянного использования известной фамилии.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Кейт Миддлтон рассказала о семейном быте во время визита в благотворительную организацию West Sussex Minibus в Пулборо. Принцесса Уэльская присоединилась к обеду с пожилыми гостями и поделилась, какими домашними обязанностями наслаждается.

Также в день 53-летия Андрея Данилко его продюсер Юрий Никитин поделился в Instagram эксклюзивными архивными кадрами и трогательно признался артисту в любви, поздравив его со знаменательной датой.

Читайте также:

О персоне: Соня Евдокименко

Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
София Ротару София Евдокименко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар был смертельным: РФ атаковала Харьков КАБами, среди пострадавших дети

Удар был смертельным: РФ атаковала Харьков КАБами, среди пострадавших дети

16:31Украина
Готовятся к прорыву в сторону Запорожья: в ДШУ предупредили о накоплении сил РФ

Готовятся к прорыву в сторону Запорожья: в ДШУ предупредили о накоплении сил РФ

16:30Фронт
Доллар подскочил вверх, а евро стремительно полетел вниз: курс валют на 5 октября

Доллар подскочил вверх, а евро стремительно полетел вниз: курс валют на 5 октября

15:48Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жира

Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жира

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Последние новости

17:44

США могут задействовать газохранилища на западе Украины: что задумали

17:22

Корни деревьев торчат из-под земли: что категорически нельзя делать осенью

17:21

Могут быть жертвы: эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве

17:19

Зачем деньги заворачивают в лавровый лист: причина популярного трюка

16:44

Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
16:33

Финансовый гороскоп на октябрь: Овнам — прибыль, а Тельцам — контроль

16:31

Удар был смертельным: РФ атаковала Харьков КАБами, среди пострадавших дети

16:30

Готовятся к прорыву в сторону Запорожья: в ДШУ предупредили о накоплении сил РФ

16:07

Сломать молчание в коррупционных схемах: Голобуцкий прокомментировал соглашение Пашинского с САП

Реклама
16:07

Легко заменят джинсы: блогер показала модные штаны на осень 2026Видео

15:58

"Схватила за шею": экс-муж Хэлли Берри обвинил актрису в избиении сына

15:57

Как назвать дочь, родившуюся в октябре: красивые имена с особым значением

15:48

Доллар подскочил вверх, а евро стремительно полетел вниз: курс валют на 5 октября

15:39

Гортензия зацветет пышнее: что нужно сделать с корнями осеньюВидео

15:27

Государственная измена и финансирование агрессора: за что следует привлечь к ответственности депутатку Ирину Костюшко из Житомирской области — СМИ

15:26

Шоколадная глазурь, которая не трескается и не липнет к рукам — рецепт

15:11

"Проблему зовут Анджелина": окружение Брэда Питта сделало заявление о его состоянии

15:06

"Люблю мыть посуду": Кейт Миддлтон раскрыла, как ей помогает принц Уильям

14:59

Магнитная буря продлится почти неделю: шторм G1 обрушился на Землю

14:39

Кремль готовится к затяжной войне: военные расходы РФ бьют рекорды

Реклама
14:36

Половина украинских F-16 не выполняет боевые задачи: Зеленский назвал причину

14:14

Связи с российскими госструктурами и лабораториями ФСБ: СМИ раскрыли партнеров киевской химической компании "Енамин"

14:04

Идеальный порядок в доме: какие пять знаков зодиака не терпят беспорядка

13:33

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

13:30

"Дорогой мой человек": Никитин показал редкие фото молодого Данилко

13:11

Дом Александра Усика пострадал во время атаки: жена боксера показала последствия

13:02

Одна ошибка при стирке оставит вещи грязными: какой режим не стоит выбиратьВидео

12:45

Голубцы получатся в разы сочнее и ароматнее: что добавить в фарш

12:32

"Горжусь": Андрей Шевченко показал повзрослевших сыновей по особому поводу

12:10

Путин приказал бить по Украине без ограничений: Зеленский раскрыл новую тактику

11:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

11:48

Когда выкапывать георгины осенью: простой способ сохранить клубни до весны

11:46

Оставлять в саду категорически нельзя: что делать с опавшими яблоками осенью

11:44

Китайский гороскоп на завтра, 3 октября: Кроликам - лидерство, Драконам - опора

11:23

Заморозки отступят, а температура поднимется до +24: когда в Украине потеплеет

11:15

Российские дроны можно остановить еще на производстве: Зеленский объяснил какФото

11:14

"Пофиг на россиян": жена Билецкого рассказала, как ее коты реагируют на обстрелы Киева

10:47

"Вивальди" может сорвать наступление РФ на Славянск: в ISW раскрыли план ВСУ

10:44

"Мама не откормила": звезда "Дизель Шоу" Булитко раскрыла свой вес

10:15

Система продажи активов обанкротившихся банков оказалась под угрозой

Реклама
10:12

До 1000 ракет, дронов и бомб: РФ готовит удары по энергетике, под угрозой три города

10:07

Удар по мосту может иметь скрытые последствия: эксперт предупредил о серьезной угрозе

10:03

"Очень хотел, чтобы он остался": Семен Горов рассказал о планах 15-летнего сына

09:54

Окна будут сухими всю зиму: простой способ избавиться от конденсата и влагиВидео

09:52

Звезда российских сериалов пошел воевать за Украину — детали

09:33

Портников объяснил, почему дрон над Литвой меняет всё в этой войнемнение

09:25

Гороскоп на завтра, 3 октября: Овнам — прибыль, Козерогам — радость

09:22

Почему 3 октября нельзя надолго открывать окна: какой церковный праздник

09:17

"Нам конец": левый берег Киева оказался в ловушке после ударов по Южному мосту

09:14

Украина получила четыре предложения о перемирии с РФ: что они предусматривают

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять