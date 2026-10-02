Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

Вы узнаете:
- В каком наряде внучка Софии Ротару появилась в Париже
- Сколько стоил лук Софии Евдокименко
Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, произвела настоящий фурор на Неделе моды в Париже. Девушка стала гостьей показа новой женской коллекции Schiaparelli и прибыла на него в луке стоимостью свыше 32 тысяч евро. Видео, на котором можно рассмотреть роскошный наряд, появилось в ее Instagram.
В беседе с представительницей модного блога The Gloss Channel девушка детально разобрала свой образ, при этом представившись своим псевдонимом Sofia Eve.
"Это не обычный вторник, это Неделя моды. Я иду на показ Schiaparelli. Мне очень нравятся детали", - отметила модель.
Основой эффектного выхода Софии стал элегантный черный кожаный ансамбль: фактурный жакет с оригинальной фурнитурой за 11 500 евро и юбка-карандаш за 5 900 евро. Образ дополнили эксцентричные детали от Schiaparelli - серьги с изображением скульптора Альберто Джакометти за 1 400 евро, чокер с переплетенными руками за 4 800 евро, акцентные кольца и туфли на золотом каблуке за 2 500 евро. Ярким штрихом стал алый клатч с тиснением в виде губ за 2 790 евро.
Стоимость всего наряда внучки Ротару в итоге превысила 1,5 миллиона гривен.
Видео с образом Софии Евдокименко смотрите тут.
Почему София Евдокименко использует псевдоним
Использование псевдонима Sofia Eve для Евдокименко давно стало привычным. С 2018 года под этим именем она развивает музыкальную и модельную карьеру в США и Великобритании. Короткий вариант имени также удобнее для западной аудитории и позволяет модели выстраивать собственный публичный образ без постоянного использования известной фамилии.
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О персоне: Соня Евдокименко
Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.
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