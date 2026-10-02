Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

София Евдокименко посетила показ Schiaparelli и ошеломила стоимостью своего наряда.

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Внучка Софии Ротару на Неделе моды в Париже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, София Евдокименко

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В каком наряде внучка Софии Ротару появилась в Париже

Сколько стоил лук Софии Евдокименко

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, произвела настоящий фурор на Неделе моды в Париже. Девушка стала гостьей показа новой женской коллекции Schiaparelli и прибыла на него в луке стоимостью свыше 32 тысяч евро. Видео, на котором можно рассмотреть роскошный наряд, появилось в ее Instagram.

В беседе с представительницей модного блога The Gloss Channel девушка детально разобрала свой образ, при этом представившись своим псевдонимом Sofia Eve.

видео дня

"Это не обычный вторник, это Неделя моды. Я иду на показ Schiaparelli. Мне очень нравятся детали", - отметила модель.

Наряд Софии Евдокименко стоит больше 1,5 миллиона гривен / фото: instagram.com, София Евдокименко

Основой эффектного выхода Софии стал элегантный черный кожаный ансамбль: фактурный жакет с оригинальной фурнитурой за 11 500 евро и юбка-карандаш за 5 900 евро. Образ дополнили эксцентричные детали от Schiaparelli - серьги с изображением скульптора Альберто Джакометти за 1 400 евро, чокер с переплетенными руками за 4 800 евро, акцентные кольца и туфли на золотом каблуке за 2 500 евро. Ярким штрихом стал алый клатч с тиснением в виде губ за 2 790 евро.

Стоимость всего наряда внучки Ротару в итоге превысила 1,5 миллиона гривен.

Видео с образом Софии Евдокименко смотрите тут.

Почему София Евдокименко использует псевдоним / фото: instagram.com, София Евдокименко

Почему София Евдокименко использует псевдоним

Использование псевдонима Sofia Eve для Евдокименко давно стало привычным. С 2018 года под этим именем она развивает музыкальную и модельную карьеру в США и Великобритании. Короткий вариант имени также удобнее для западной аудитории и позволяет модели выстраивать собственный публичный образ без постоянного использования известной фамилии.

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О персоне: Соня Евдокименко Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

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