Дом Александра Усика пострадал во время атаки: жена боксера показала последствия

Кратко:
- В доме Усиков треснули стеклянные двери
- Екатерина Усик подписала опубликованный кадр словом Home ("Дом")
Дом украинского боксера Александра Усика получил повреждения в результате российской атаки. Фотографию последствий опубликовала его жена Екатерина.
В Instagram Stories она показала снимок дома, на котором видны стеклянные двери с многочисленными трещинами. Судя по фото, конструкции серьезно пострадали от воздействия взрывной волны.
Екатерина Усик не стала раскрывать подробности случившегося. Она лишь лаконично подписала опубликованный кадр словом Home ("Дом") и добавила эмодзи разбитого сердца.
При этом неизвестно, когда именно дом семьи боксера получил повреждения. На момент атаки Екатерина и дети Усика могли находиться за границей - некоторое время семья отдыхала в Испании.
О возвращении в Украину Екатерина сообщила лишь недавно. Поэтому точные обстоятельства и время повреждения дома пока не уточнялись.
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О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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