Дом Александра Усика пострадал во время атаки: жена боксера показала последствия

Судя по фото, стеклянные двери серьезно пострадали от воздействия взрывной волны.

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Дом Александра Усика пострадал во время атаки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Кратко:

В доме Усиков треснули стеклянные двери

Екатерина Усик подписала опубликованный кадр словом Home ("Дом")

Дом украинского боксера Александра Усика получил повреждения в результате российской атаки. Фотографию последствий опубликовала его жена Екатерина.

В Instagram Stories она показала снимок дома, на котором видны стеклянные двери с многочисленными трещинами. Судя по фото, конструкции серьезно пострадали от воздействия взрывной волны.

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Екатерина Усик не стала раскрывать подробности случившегося. Она лишь лаконично подписала опубликованный кадр словом Home ("Дом") и добавила эмодзи разбитого сердца.

При этом неизвестно, когда именно дом семьи боксера получил повреждения. На момент атаки Екатерина и дети Усика могли находиться за границей - некоторое время семья отдыхала в Испании.

О возвращении в Украину Екатерина сообщила лишь недавно. Поэтому точные обстоятельства и время повреждения дома пока не уточнялись.

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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