'Сколько еще я выдержу': Наталка Денисенко призналась, что думает об отъезде из Киева

Кратко:
- Денисенко все чаще задумывается о том, сколько еще сможет оставаться в Киеве
- Актриса обратилась к украинцам, которые переживают похожие эмоции
Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о своем эмоциональном состоянии на фоне постоянной опасности в столице. Звезда призналась, что все чаще задумывается о том, сколько еще сможет оставаться в Киеве и жить в условиях неопределенности.
Личными переживаниями артистка поделилась в Instagram. По словам Денисенко, ей становится все сложнее справляться с напряжением, которое сопровождает повседневную жизнь в столице. Несмотря на любовь к Киеву, постоянная угроза заставляет ее задумываться о возможном отъезде.
"Сегодня поймала себя на мысли, что я действительно не знаю, сколько еще я выдержу… Любимый город, любимой страны, сколько еще я смогу тут жить жизнь?" - написала Наталка.
Это не первое признание актрисы о том, что она рассматривает возможность уехать из Украины. Ранее Денисенко уже рассказывала, что подобные мысли все чаще появляются у нее в последнее время. Теперь же звезда дала понять, насколько сильно на нее влияет постоянное чувство опасности и отсутствие уверенности в завтрашнем дне.
Вместе с тем актриса обратилась к украинцам, которые переживают похожие эмоции. Она призвала их не замыкаться в себе и напомнила, что даже в самые сложные моменты рядом есть люди, которые понимают их состояние.
"Держитесь. Если вам сейчас тоже тяжело - знайте, вы не одни", - поддержала подписчиков Денисенко.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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