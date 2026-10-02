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"Сколько еще я выдержу": Наталка Денисенко призналась, что думает об отъезде из Киева

Виталий Кирсанов
2 октября 2026, 08:33
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По словам Денисенко, ей становится все сложнее справляться с напряжением, которое сопровождает повседневную жизнь в столице.
Наталка Денисенко призналась, что думает об отъезде из Киева
Наталка Денисенко призналась, что думает об отъезде из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кратко:

  • Денисенко все чаще задумывается о том, сколько еще сможет оставаться в Киеве
  • Актриса обратилась к украинцам, которые переживают похожие эмоции

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о своем эмоциональном состоянии на фоне постоянной опасности в столице. Звезда призналась, что все чаще задумывается о том, сколько еще сможет оставаться в Киеве и жить в условиях неопределенности.

Личными переживаниями артистка поделилась в Instagram. По словам Денисенко, ей становится все сложнее справляться с напряжением, которое сопровождает повседневную жизнь в столице. Несмотря на любовь к Киеву, постоянная угроза заставляет ее задумываться о возможном отъезде.

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"Сегодня поймала себя на мысли, что я действительно не знаю, сколько еще я выдержу… Любимый город, любимой страны, сколько еще я смогу тут жить жизнь?" - написала Наталка.

Это не первое признание актрисы о том, что она рассматривает возможность уехать из Украины. Ранее Денисенко уже рассказывала, что подобные мысли все чаще появляются у нее в последнее время. Теперь же звезда дала понять, насколько сильно на нее влияет постоянное чувство опасности и отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

Вместе с тем актриса обратилась к украинцам, которые переживают похожие эмоции. Она призвала их не замыкаться в себе и напомнила, что даже в самые сложные моменты рядом есть люди, которые понимают их состояние.

"Держитесь. Если вам сейчас тоже тяжело - знайте, вы не одни", - поддержала подписчиков Денисенко.

'Сколько еще я выдержу': Наталка Денисенко призналась, что думает об отъезде из Киева
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Ранее Главред сообщал, что Леся Никитюк в эфире "Хто зверху?" рассказала, как скрывала беременность на восьмом месяце. Ведущая поделилась историей, связанной с организатором мероприятий Викторией Ткач, женой комика Юрия Ткача.

Также певица Оля Цибульская сбросила около 15 килограммов, набранных из-за стресса и обстрелов в Киеве. В эфире артистка призналась, что неконтролируемо "заедала" тревогу, а после впечатляющего похудения и смены стиля ее стало трудно узнать.

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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