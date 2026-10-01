"Удостовериться, что сдохла": Лолита собралась на тот свет и дала указания родным

Путинистка Лолита дала редкое интервью, в котором подняла вопросы своего бытия.

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Лолита Милявская / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита

Кратко:

Почему Лолита говорит о смерти

Что она попросила сделать

Предательница Украины Лолита Милявская дала редкое откровенное интервью, в котором затронула сразу несколько личных тем - от отношений и браков до страха смерти и решений о собственных похоронах.

Как пишут российские пропагандисты, Лолита затронула тему старения и пластической хирургии. Она призналась, что делала операции, но больше не хочет ложиться под нож. Причина - тяжёлое восстановление после наркоза и опасения за здоровье.

видео дня

Лолита снова говорит о смерти / скрин из видео

Более того, артистка откровенно заявила, что боится рисковать ради внешности, чтобы "не сделать ребёнка сиротой".

Певица рассказала, что уже заранее продумала собственные похороны: она хочет кремации, а прах - развеять, чтобы не создавать близким лишних обязательств и "походов на кладбище".

"Не хочется немощности, не хочется болезненной агонии. Хочется, чтобы твои близкие удостоверились, что ты сдох. Потому что я сказала, чтобы меня кремировали и развеяли", - говорит путинистка.

По словам Лолиты, её тревоги во многом связаны с семьёй: единственная дочь живёт за границей и нуждается в поддержке, поэтому артистка переживает, что может не успеть обеспечить ей стабильное будущее.

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О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская - эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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