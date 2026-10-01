Кратко:
- Почему Лолита говорит о смерти
- Что она попросила сделать
Предательница Украины Лолита Милявская дала редкое откровенное интервью, в котором затронула сразу несколько личных тем - от отношений и браков до страха смерти и решений о собственных похоронах.
Как пишут российские пропагандисты, Лолита затронула тему старения и пластической хирургии. Она призналась, что делала операции, но больше не хочет ложиться под нож. Причина - тяжёлое восстановление после наркоза и опасения за здоровье.
Более того, артистка откровенно заявила, что боится рисковать ради внешности, чтобы "не сделать ребёнка сиротой".
Певица рассказала, что уже заранее продумала собственные похороны: она хочет кремации, а прах - развеять, чтобы не создавать близким лишних обязательств и "походов на кладбище".
"Не хочется немощности, не хочется болезненной агонии. Хочется, чтобы твои близкие удостоверились, что ты сдох. Потому что я сказала, чтобы меня кремировали и развеяли", - говорит путинистка.
По словам Лолиты, её тревоги во многом связаны с семьёй: единственная дочь живёт за границей и нуждается в поддержке, поэтому артистка переживает, что может не успеть обеспечить ей стабильное будущее.
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О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская - эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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