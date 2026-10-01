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Распаковки и блог: куда делась "киста" Настя Каменских и ее муж Потап

Алена Кюпели
1 октября 2026, 17:39
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Потап и Каменских переехали в США и пытаются после всех скандалов начать там новую жизнь.
Потап и Настя Каменских вернулись
Потап и Настя Каменских вернулись / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

  • Куда делись Потап и Каменских
  • Чем они сейчас занимаются

Вокруг украинских артистов, которые в последнее время то и дело нарываются на хейт - Анастасии Каменских и Потапа, постепенно угасает волна популярности. О них все меньше говорят, все меньше вспоминают, да и вообще, кажется, устали от промывания им костей.

То ли дело было, когда Каменских в интервью россиянке Гордеевой заявила, что от украинского языка у нее выросла киста. Украинцы несколько дней не могли отойти от шока и всячески обсуждали это в социальных сетях, фонтанируя мемами.

видео дня

Еще одной новостью стало то, что Каменских и Потапа вынесли в базу "Миротворца". Артисты попали в базу за участие в актах "гуманитарной агрессии против Украины", а также участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в стране.

Главред разбирался, чем сейчас занимается артисты и что планируют делать в ближайшем будущем.

Как и где живут сейчас Каменских и Потап

После скандала с интервью россиянам и "кистой", Каменских и Потап притихли. Единственное, накануне еще появились слухи о том, что парочки ищет адвокатов в США.

Собеседник одного блогера утверждает, что Потап и Каменских изучают возможности для получения разрешения на постоянное проживание в США.

По версии источника, Потап и Настя Каменских могут изучать возможность получения политического убежища в США.

А пока документальная работа ведется или не ведется, Каменских стала блогером. Она показывает распаковки своего шоппинга - одежды и косметики. Выглядит это довольно странно для певицы такого уровня, какой она когда-то была в Украине.

Каменских стала блогером и показывает распаковки
Каменских стала блогером и показывает распаковки / Скриншот Instagram/kamenskux
Каменских стала блогером и показывает распаковки
Каменских стала блогером и показывает распаковки / Скриншот Instagram/kamenskux

Что касается супруга певицы, продюсера Потапа, то он также продолжает вести влоги и делать анонсы небольших концертов. В частности, из последнего, Потап и Каменских сообщили, что дадут концерт на острове Пхукет.

Потап и Каменских анонсировали концерт
Потап и Каменских анонсировали концерт / Скриншот

Заслужил "заслуженного" или не заслужил?

Еще одним поводом для обсуждения пары стало звание "заслуженного", которое украинцы решили отобрать у Потапа. Соответствующая петиция от лица Екатерины Таран появилась на сайте президента и даже успела набрать необходимые 25 000 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием инициировать процедуру лишения Алексея Потапенко почетного звания "Заслуженный артист Украины". Обращение собрало 25 895 подписей при необходимых 25 тысячах. Ответ главы государства датирован 28 сентября и опубликован на официальном сайте электронных петиций.

Петиция по поводу Потапа набрала необходимое количество подписей
Петиция по поводу Потапа набрала необходимое количество подписей / фото: petition.president.gov.ua

В своем ответе Зеленский отметил, что почетное звание "Заслуженный артист Украины" относится к государственным наградам. Согласно законодательству, лишение государственной награды возможно, в частности, на основании обвинительного приговора суда либо решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении соответствующих санкций.

"Киста" Каменских и реакция певицы на хейт

Досталось от украинцев не только Потапу, а и Насте Каменских. Больше всего украинцев триггернуло заявление Каменских россиянке Гордеевой о том, что от украинского языка у нее выросла киста.

Это высказывание казалось настолько абсурдным и невероятным в текущих условиях уничтожения Россией всего украинского, что очевидно вызвало волну хейта и породило огромное количество мемов.

Киста Насти Каменских взорвала соцсети
Киста Насти Каменских взорвала соцсети / Фото Threads

Позже, когда страсти немного поутихли, Каменских вышла в соцсети, дабы попытаться пояснить свои заявления и, так бы сказать, "проблемы со здоровьем".

В своем Instagram артистка записала эмоциональное видео, порассуждав о хейте, который она получила. Артистка опубликовала эмоциональный пост, в котором заявила, что честность для нее важнее желания угодить публике. Исполнительница даже вывела на экран критические комментарии о себе, сделав вид, что они ее не задевают.

"Никогда не говорите о себе правду, если ваша задача – понравиться. Но если вам пофиг, то это единственный способ остаться человеком в 2026 году. Любое желание угодить в наше время рано или поздно превратит вас в заложников. Если я иду на интервью, я не думаю, кого мне нужно удовлетворить сказанным. Если я захочу сделать себе рекламу, я куплю себе большой баннер. Если я захочу, чтобы меня все любили, я буду молчать", - жестко высказалась Каменских.

Настя Каменских - интервью Гордеевой
Настя Каменских - интервью Гордеевой / скрин из видео

Продолжая размышления о реакции общества, исполнительница отметила, что идеальных людей для публики не существует, а попытки соответствовать чужим ожиданиям убивают все живое. Говоря об этом, певица жизнерадостно прогуливалась по Парижу, приправляя свою речь сексуализироваными жестами.

Несмотря на эти слова, украинцы не смягчились и встали на сторону певицы.

Что сейчас делают Потап и Каменских

На одном из последних видео, Потап и Настя репетируют песню, готовясь к какому-то концерту. Они вспоминают старые хиты, за которые их когда-то любили украинцы. Выглядит репетиция довольно слабой и непрофессиональной.

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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