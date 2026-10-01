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Джим Керри тайно женился на популярной актрисе - детали

Кристина Трохимчук
1 октября 2026, 13:04
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Звезда фильма "Маска" сыграл скромную свадьбу.
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Джим Керри женился
Джим Керри женился / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто стал третьей женой 64-летнего Джима Керри
  • На какой престижной кинопремии актер публично признался в любви

Знаменитый голливудский актер и комик Джим Керри официально связал себя узами брака. 64-летний артист, всегда тщательно скрывавший подробности личной жизни от посторонних глаз, сыграл тайную свадьбу со своей избранницей - известной актрисой и художницей Мин А. Об этом сообщает издание People.

Представители Керри рассказали СМИ, что влюбленные устроили приватную церемонию в Лос-Анджелесе спустя семь месяцев после первого совместного выхода на красную дорожку. Подробности праздничного торжества пара решила оставить в секрете.

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Джим Керри - свадьба
Джим Керри - свадьба / фото: ua.depositphotos.com

Роман пары начался еще несколько лет назад. Впервые Керри и Мин А заметили вместе в феврале 2022 года, когда папарацци засняли их во время прогулки в Лос-Анджелесе. Однако публично об отношениях артист заговорил лишь в феврале 2026 года на 51-й церемонии вручения французской кинопремии "Сезар". Тогда счастливый актер не скрывал своих чувств и прямо со сцены во всеуслышание признался в любви.

Джим Керри женился в третий раз
Джим Керри женился в третий раз / фото: ua.depositphotos.com

Джим Керри - личная жизнь

Для Джима Керри этот брак стал уже третьим. Впервые актер женился в 1987 году на актрисе Мелиссе Вомер, которая родила ему дочь Джейн. Супруги расстались в 1995 году.

Второй женой Керри стала его коллега по фильму "Тупой и еще тупее" Лорен Холли. Их брак просуществовал всего год - с 1996-го по 1997-й. Теперь третьей избранницей легенды комедии стала Мин А, отношения с которой актер долгое время предпочитал не афишировать.

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О персоне: Джим Керри

Джим Керри - канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец, сообщает Википедия. Обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.

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