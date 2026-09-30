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Похороны Сергея Соседова: что путинист говорил про Украину и звезд

Кристина Трохимчук
30 сентября 2026, 18:00
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Скандальный музыкальный критик много лет работал в Украине, однако после начала российской агрессии кардинально изменил свою риторику.
Умер Сергей Соседов
Умер Сергей Соседов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, vadimtakmenev; скрин из видео

Вы узнаете:

  • В каких украинских проектах снимался Сергей Соседов
  • Что критик раньше говорил об Украине
  • Как Соседов высказывался о Пугачевой и украинских звездах

Скандальный критик Сергей Соседов, которого украинские зрители запомнили по судейству в шоу "Х-Фактор", скончался 23 сентября во время рабочей поездки в Нерюнгри после падения с лестницы и полученной в результате серьезной травмы головы.

Главред расскажет о самых громких заявлениях Соседова об Украине и отечественных звездах.

видео дня

Похороны Сергея Соседова

Прощание с Сергеем Соседовым состоялось в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве, после чего критика похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом.

Похороны Сергея Соседова
Похороны Сергея Соседова / фото: росСМИ

Проститься с путинистом кроме пришли звезды российской эстрады, в том числе предательница Украины Наташа Королева.

Кадры с похорон Сергея Соседова смотрите тут.

Могила Сергея Соседова
Могила Сергея Соседова / фото: Стархит

В каких украинских шоу участвовал Сергей Соседов

Российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов приобрел популярность не только в России, но и в Украине. С 2010 по 2015 год он был судьей шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ.

Кроме того, он появлялся и в других украинских телешоу, в частности в "Танцах со звездами" и программе "Шанс". Зрители хорошо запомнили шоумена благодаря его яркому поведению. Во время выступлений конкурсантов он бурно реагировал на увиденное и часто не скрывал своих эмоций.

Сергей Соседов, Нино Катамадзе, Андрей Хлывнюк и Игорь Кондратюк в роли судей 6 сезона шоу Х-Фактор
Сергей Соседов, Нино Катамадзе, Андрей Хлывнюк и Игорь Кондратюк в роли судей 6 сезона шоу Х-Фактор / фото: facebook.com, Игорь Кондратюк

Что Сергей Соседов говорил об Украине до войны

Значительную известность среди украинской аудитории россиянин получил благодаря участию в популярном в то время талант-шоу "Х-Фактор". Кроме того, Сергей Соседов не только работал в Украине, но и подолгу жил в Киеве, где работодатель арендовал ему квартиру.

Журналистка Ольга Кунгурцева в Facebook вспоминала, что в те годы Соседов неоднократно признавался в любви к Украине и даже говорил о желании переехать в Киев вместе с матерью.

"Сколько признаний в любви: "Мне у вас уютно, как дома. Даже лучше. В Киеве человеком чувствую себя, а в Москве я чужой. Я для них изгой. Планирую в Киев переехать и маму перевезти", - рассказывала журналистка.

Еще в 2010 году в интервью СТБ Соседов говорил, что любит гулять по киевским улицам, а также называл себя человеком "европейского склада".

"Везде есть люди, которые думают, и те, кто не очень-то думает. Я считаю, что привлекает личность. Интересные мысли, разговоры. Я - свободный человек, толерантный. Я человек европейского склада. Со мной можно говорить о чем угодно. Я не боюсь признаваться в любви к женщине, в любви к мужчине", - говорил тогда Соседов.

Через год критик признавался, что уже хорошо понимает украинский язык и при необходимости готов его выучить.

Путинист Соседов работал в Украине
Путинист Соседов работал в Украине / фото: СТБ

Как изменилась позиция Соседова после начала войны

Еще в начале 2014 года журналист начал говорить о якобы негативном отношении к россиянам в Украине, спекулируя на теме русофобии, а впоследствии поддержал российскую оккупацию Крыма.

"Я думаю, что если бы Россия не захватила Крым, там бы сейчас происходило то же самое, что на Востоке в Донецке. С Крымом так получилось, и эту ситуацию еще предстоит разобрать. Это должны разбирать историки", - объяснял свою позицию Соседов в интервью Кате Осадчей в 2014 году.

В своих интервью Сергей Соседов называл Украину "больной страной" и заявлял, что российским артистам не стоит сюда приезжать. Впоследствии его внесли в базу "Миротворца" из-за публичных заявлений и позиции относительно Украины.

"Там ведется такая неонацистская пропаганда - просто адская. Геббельс отдыхает", - заявлял Соседов.

Сергей Соседов -
Сергей Соседов - "Миротворец" / скрин из сайта "Миротворец"

Конфликт с Аллой Пугачевой

В 2023 году Соседов выступил против Аллы Пугачевой, которая после начала полномасштабного вторжения уехала из России и публично критиковала российские власти. Ее позицию критик называл предательством и заявлял, что прощать певице это нельзя.

Впоследствии его риторика становилась все более резкой. В 2024 году критик заявил, что Пугачева "уничтожила" себя собственными руками. Позже он называл певицу "неблагодарной" и "средней", утверждая, что ее статус является прежде всего заслугой публики, а не таланта.

В мае 2026 года Соседов заявил, что отъезд Пугачевой из России якобы был попыткой "спасти деньги" с помощью зарубежных счетов, а также призвал привлечь певицу к ответственности за ее высказывания о РФ.

Похороны Сергея Соседова: что путинист говорил про Украину и звезд
Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из РФ / фото: instagram.com, pugacheva.hub

Сергей Соседов об украинских звездах

В разные годы критик восторгался творчеством украинских рок-групп "Океан Ельзи", "Вопли Видоплясова" ("ВВ") и "Бумбокс", отмечая их самобытность и музыкальную культуру.

К Тине Кароль Соседов относился как к сильной вокалистке и даже стоя аплодировал ей на шоу, хотя позднее упрекал певицу в излишней зацикленности на имидже в ущерб самой музыке.

Победу Джамалы на "Евровидении-2016" с песней "1944" он называл настоящим "музыкальным шедевром", подчеркивая профессионализм артистки, несмотря на то что ранее считал ее композиции сложными для массового слушателя.

Похороны Сергея Соседова: что путинист говорил про Украину и звезд
Сергей Соседов - как относился к украинским звездам / фото: Стархит

Напротив, творчество Светланы Лободы критик публично называл "бездарным", а самой артистке приписывал манию величия. Также Соседов неоднократно критиковал Лободу и Макса Барских после их отказа работать в России на фоне полномасштабного вторжения, обвиняя исполнителей в "неблагодарности".

Особо жестко Соседов высказывался и о Софии Ротару. Он публично заявлял, что певица "давно свое отпела", ее репертуар устарел, а новые песни называл "шлаком" и однотипным материалом, считая, что артистке больше нечего сказать публике. Критик сравнивал Ротару со "свадебной генеральшей", появляющейся на сцене лишь ради статуса, а не творческого развития. При этом он утверждал, что певица могла бы давно уехать из страны, но остается в Украине исключительно из-за своей большой семьи.

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что предательница Украины Наташа Королева появилась на похоронах музыкального критика Сергея Соседова. Певица скрывала лицо под темными очками и вуалью, а саму смерть Соседова назвала "нелепой".

Также семья Хайден Панеттьери поддержала обращение Владимира Кличко в суд по поводу назначения его временным опекуном имущества их общей дочери Кайи. Близкие актрисы полностью встали на сторону украинского боксера в этом юридическом вопросе.

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О персоне: Сергей Соседов

Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы, сообщает Википедия.

С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Россия напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора.

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