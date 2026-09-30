Семья Панеттьери неожиданно отреагировала на иск Кличко из-за наследства дочери

Близкие американской актрисы встали на сторону украинского боксера.

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Владимир Кличко судится за наследство Панеттьери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Кличко; facebook.com, Хайден Панеттьери

Вы узнаете:

Почему Владимир Кличко экстренно обратился в суд

Как родственники звезды отреагировали на иск спортсмена

Семья Хайден Панеттьери публично поддержала решение ее бывшего жениха, украинского боксера Владимира Кличко, обратиться в суд с просьбой назначить его временным опекуном имущества их дочери Кайи. По данным издания TMZ, близкие Панеттьери воспринимают юридический шаг Кличко как необходимую формальность и полностью доверяют бывшему избраннику артистки.

Как стало известно после смерти знаменитости, ее дочь Кайя является единственной наследницей имущества Панеттьери. Родственники Хайден считают действия спортсмена проявлением искренней заботы об интересах ребенка.

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Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

"Владимир - замечательный отец, и мы ему благодарны", - подчеркнули представители семьи актрисы.

В своем ходатайстве Владимир Кличко акцентировал внимание на том, что вопрос защиты имущества должен быть решен незамедлительно. Получение соответствующих юридических полномочий позволит ему действовать в интересах Кайи и защищать причитающееся ей наследство.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Хайден Панеттьери

В документах спортсмен также указал, что еще до смерти Панеттьери наняла службу безопасности для защиты своего дома и находившегося там имущества из-за опасений, связанных с несанкционированным доступом к ее собственности. После смерти актрисы замки в доме сменили, а часть вещей переместили в хранилища в качестве меры предосторожности.

Кличко опасается дальнейших попыток незаконно завладеть имуществом Панеттьери, поэтому настаивает на необходимости как можно скорее назначить представителя, который сможет обеспечить сохранность активов, предназначенных для его дочери.

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Про персону: Хайден Панеттьери Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах. С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась. У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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