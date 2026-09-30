Сильно задело: принц Уильям оказался втянут в очередной конфликт

Принца Уильяма сильно задели новые откровения в его семье.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

Что написал брат принцессы Дианы

Как это связано с Уильямом

Принц Уильям вновь оказался втянут в громкий конфликт внутри королевской семьи - на этот раз поводом стала откровенная книга его дяди, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера.

Как сообщает Page Six, в своих мемуарах Спенсер раскрыл болезненные подробности событий 1997 года и заявил, что выступал против решения заставить юных Уильяма и Гарри идти за гробом матери во время похорон. По его словам, он тогда открыто конфликтовал с королём Чарльзом, но не смог повлиять на ситуацию.

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По данным инсайдеров, такие откровения сильно задели принца Уильяма. Источники утверждают, что он воспринимает происходящее как личное предательство, особенно учитывая, что информация исходит от близкого родственника.

Уильяма снова втянули в конфликт/ Фото Instagram/princeandprincessofwales

Ситуация усугубляется тем, что публикация книги вновь вскрыла старые раны и напомнила о давнем расколе в семье. На этом фоне напряжение между Уильямом и принцем Гарри только усиливается: младший брат, как сообщается, скорее поддерживает дядю и может быть вовлечён в новые проекты, связанные с памятью о Диане.

При этом король Чарльз также оказался недоволен публикацией, посчитав её попыткой очернить его роль в тех событиях. В результате новая волна обсуждений снова обострила отношения внутри королевской семьи, которые и без того остаются напряжёнными уже несколько лет.

Эксперты отмечают, что тема трагической смерти принцессы Дианы до сих пор остаётся болезненной для её сыновей, и любые публичные заявления на этот счёт неизбежно вызывают резонанс и усиливают внутренние конфликты.

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