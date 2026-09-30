Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Популярная певица лишилась голоса из-за болезни - детали

Кристина Трохимчук
30 сентября 2026, 13:48обновлено 30 сентября, 14:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
MamaRika столкнулась с неприятными последствиями болезни после концерта в Чехии.
MamaRika заболела и потеряла голос
MamaRika заболела и потеряла голос / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Вы узнаете:

  • Какой опасный вирус подхватила MamaRika
  • Почему артистка перестала разговаривать

Украинская певица MamaRika откровенно рассказала поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем, возникших во время ее пребывания за границей. Исполнительница призналась в Instagram, что лишилась голоса из-за болезни.

Артистка совмещала работу с отдыхом на море и недавно выступила с концертом в Праге. По словам певицы, отработать шоу было невероятно тяжело, а сразу после него у нее фактически пропал голос.

видео дня
MamaRika потеряла голос
MamaRika - диагноз / фото: instagram.com, MamaRika

"Как оказалось, я где-то подхватила вирус, поражающий голосовые связки. Поэтому уже почти неделю молчу и буду молчать дальше, пока не станет легче говорить, потому что сейчас мне это дается с трудом. Не жалуюсь, просто констатирую", - поделилась MamaRika.

Сейчас певица соблюдает строгий режим голосового покоя и пытается дать организму время на восстановление, избегая лишних нагрузок. Несмотря на то что даже обычный разговор дается ей с большим трудом, звезда сохраняет спокойствие и надеется, что морской воздух поможет быстрее справиться с недугом.

MamaRika на Кипре
MamaRika на Кипре / фото: instagram.com, MamaRika

"В спокойной обстановке у моря, думаю, восстановление пройдет быстрее. Поэтому пока не будет разговорных Stories, но я постараюсь показать вам атмосферу этого прекрасного места", - добавила артистка.

MamaRika - инфографика
MamaRika - инфографика / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Даниэль Салем публично признался в любви певице Lida Lee по случаю ее 32-летия, показав трогательное видео. Ранее в сети распространились слухи об их тайной свадьбе, однако сами артисты пока не спешат официально подтверждать этот факт.

Также Соломия Витвицкая вместе с возлюбленным Алексеем Ситайло выписалась из роддома и сразу раскрыла имя новорожденного сына. Счастливые родители рассказали поклонникам, какой глубокий смысл они вложили в выбор имени для первенца.

Читайте также:

О персоне: MamaRika

Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
MamaRika новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удастся ли закончить войну до 2027 года: прогнозы экспертов, украинцев и ИИ

Удастся ли закончить войну до 2027 года: прогнозы экспертов, украинцев и ИИ

14:38Аналитика
Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину

Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину

14:05Аналитика
Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергетику Украины - первые детали

Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергетику Украины - первые детали

12:20Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

Последние новости

14:48

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Скорпионами - делать меньше, Козерогам - шанс

14:38

Удастся ли закончить войну до 2027 года: прогнозы экспертов, украинцев и ИИ

14:22

Овощи в Украине подорожают до 20% в октябре: эксперты назвали, какие именно

14:14

Шоптенко вышла замуж и показала своего мужа

14:05

Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
13:57

Сильно задело: принц Уильям оказался втянут в очередной конфликт

13:48

Популярная певица лишилась голоса из-за болезни - детали

13:47

Потап и Настя Каменских ищут адвокатов в США: блогер раскрыл возможную причину

13:28

Пугачеву обвинили в смерти путиниста Соседова

Реклама
13:14

"Моя единственная": Даниэль Салем сделал признание после слухов о свадьбе

12:59

Как одеть одеяло менее чем за минуту: лайфхак с пододеяльником

12:41

Кого ждет удача в октябре: названы пять знаков зодиака

12:32

Умерла 13-летняя дочь популярного американского актера: семья убита горем

12:30

Сделала грядки и наткнулась на хейт: дачница сказала, опасен ли шифер на огородеВидео

12:20

Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергетику Украины - первые деталиФото

11:51

Украине не хватает $20 млрд на оборону: что зависит от этих денег, объяснил премьер

11:37

В Украину врывается настоящая октябрьская погода: как изменится температура

11:36

Дрон попал прямо в супермаркет, 5 погибших, нет света: детали ночного удара РФФото

11:32

Китайский гороскоп на завтра, 1 октября: Собакам - выдержка, Козлам - развитие

10:57

Ограниченное перемирие между Украиной и РФ: СМИ узнали о новом плане США

Реклама
10:55

ВСУ продвинулись на Донбассе и в Запорожской области – ISW

10:37

"Нас уже выписали": Соломия Витвицкая удивила выбором имени для сына

10:14

Как удалить любое пятно с одежды с помощью домашних средств — полезные советы

10:10

"Киевстар" повышает стоимость тарифов: кого коснутся изменения

10:08

Самолет Flydubai подал сигнал о захвате, Израиль поднял истребители: что известно

09:56

"Чуть не потерял зрение": судья "МастерШеф" раскрыл свой диагноз

09:30

Магнитная буря уровня G1 вновь охватит Землю: когда начнётся новый шторм

09:29

Густой "туман" накрыл Киев: в ГСЧС объяснили, что на самом деле висит в воздухе

09:26

Покрова Пресвятой Богородицы-2026: когда отмечают и что нельзя делать

09:12

Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атакиФото

08:56

Китай не заинтересован в завершении войны: Портников назвал причинумнение

08:33

РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

08:23

"Россияне пропустили удар": Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом

07:56

Российские дроны стали опаснее: Игнат объяснил, что изменилось

06:47

РФ ударила по Киеву и области баллистикой и дронами: есть жертвы и пострадавшиеФото

05:41

Мясорубка не режет, а разминает мясо: в чем причина и как легко решить проблему

05:00

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

04:32

Советский след в команде Трампа: кто стоял за кадровой политикой Белого домаВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

02:43

Газон не зарастет мхом и сорняками: что нужно сделать перед наступлением холодов

Реклама
02:15

Климатический "монстр" набирает обороты: почему Эль-Ниньо внезапно разбушеваля

01:04

Переговоры об окончании войны в Украине: в Берлине сделали важное заявление

00:02

Угроза раскола Европы: эксперт предупредил, в чем опасность для Украины

29 сентября, вторник
23:56

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

23:10

РФ хочет парализовать Киев еще до начала зимы: The Economist раскрыл новые цели Кремля

22:58

Киевлян предупредили о перебоях с оплатой проезда в транспорте: названы даты

22:41

Федишин рассекретила пол ребенка и показала яркое гендер патиВидео

22:14

Решил покончить: путинист Лепс сделал признание о своей жизни

22:12

О керамической плитке можно забыть: чем оформляют кухонный фартук в 2026 году

22:10

Как сохранить многолетники до весны: правила ухода после осенней посадкиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять