Популярная певица лишилась голоса из-за болезни - детали

Вы узнаете:
- Какой опасный вирус подхватила MamaRika
- Почему артистка перестала разговаривать
Украинская певица MamaRika откровенно рассказала поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем, возникших во время ее пребывания за границей. Исполнительница призналась в Instagram, что лишилась голоса из-за болезни.
Артистка совмещала работу с отдыхом на море и недавно выступила с концертом в Праге. По словам певицы, отработать шоу было невероятно тяжело, а сразу после него у нее фактически пропал голос.
"Как оказалось, я где-то подхватила вирус, поражающий голосовые связки. Поэтому уже почти неделю молчу и буду молчать дальше, пока не станет легче говорить, потому что сейчас мне это дается с трудом. Не жалуюсь, просто констатирую", - поделилась MamaRika.
Сейчас певица соблюдает строгий режим голосового покоя и пытается дать организму время на восстановление, избегая лишних нагрузок. Несмотря на то что даже обычный разговор дается ей с большим трудом, звезда сохраняет спокойствие и надеется, что морской воздух поможет быстрее справиться с недугом.
"В спокойной обстановке у моря, думаю, восстановление пройдет быстрее. Поэтому пока не будет разговорных Stories, но я постараюсь показать вам атмосферу этого прекрасного места", - добавила артистка.
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О персоне: MamaRika
Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".
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