"Моя единственная": Даниэль Салем сделал признание после слухов о свадьбе

Известный ведущий трогательно обратился к Lida Lee в ее день рождения.

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Даниэль Салем обратился к Lida Lee / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даниэль Салем

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Как Даниэль Салем поздравил Lida Lee с 32-летием

Какие слухи о тайной свадьбе пары появились в сети

Украинская певица Lida Lee отметила 32-летие. По этому случаю ее возлюбленный, известный ведущий, актер и военнослужащий Даниэль Салем, публично признался артистке в глубоких чувствах, опубликовав трогательное видео в Instagram.

В ролике Салем отметил, что среди миллиардов людей на планете его сердце принадлежит только одной девушке.

видео дня

Даниэль Салем признался в любви Lida Lee / скрин из видео

"8,1 миллиарда человек, а я не могу отвести глаз от тебя. 7164 языка, что для меня ничего не значат, кроме того, на котором ты говоришь. 10 тысяч мест, но только одно я называю домом. 10 миллионов номеров, но только один в моем телефоне. Восемь миллиардов человек, но я чувствую себя одиноким без тебя, потому что ты моя одна на миллион. Моя одна на миллиард. Моя единственная в бесконечности. 365 дней и каждый этот день я выбираю тебя. Потому что в этом мире восемь миллиардов человек, а я нашел самое лучшее. Я нашел именно тебя. Ли, спасибо, что именно свой день ты разделяешь со мной. С днем рождения. Я тебя люблю. Сильно, очень сильно люблю тебя", - трепетно обратился к певице шоумен.

Lida Lee встретила свой новый личный год дома, в уютном халате и с оригинальным праздничным тортом. Именинница не осталась равнодушной к признанию избранника и оставила не менее трогательный комментарий под видео.

"Я люблю тебя! Сильно! Благодарю тебя за каждый наш день", - написала артистка.

Lida Lee - день рождения / фото: instagram.com, Lida Lee

Lida Lee и Даниэль Салем - личная жизнь

Первые слухи о романе между артистами возникли еще в 2023 году, когда оба уже завершили предыдущие длительные отношения: Салем разошелся с супругой после 17 лет брака, а Лидия поставила точку в пятилетнем романе.

В сентябре блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственных инсайдеров сообщил, что Lida Lee и Даниэль Салем якобы не просто живут вместе, но и успели официально оформить отношения. Сами артисты информацию о тайной свадьбе публично не подтверждали.

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О персоне: Даниэль Салем Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.

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