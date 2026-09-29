Джонни Депп удивил странной выходкой: актер пожевал траву и запил ромом

63-летний артист неожиданно откусил кусок искусственной травы, после чего запил ее ромом.

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Джонни Депп откусил кусок искусственной травы, после чего запил ее ромом / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Актер откусил кусок декоративной травы и некоторое время жевал ее

Депп не объяснил, что именно подтолкнуло его к такой выходке

Голливудский актер Джонни Депп удивил гостей и фотографов на вечеринке в Лас-Вегасе, устроенной в честь его бренда рома. Во время позирования перед камерами 63-летний артист неожиданно откусил кусок искусственной травы, после чего запил ее ромом. Об этом пишет Page Six.

Для мероприятия организовали фотозону, украшенную декоративными искусственными растениями. Депп сначала спокойно позировал перед фотографами, однако в какой-то момент подошел к декорациям, наклонился и буквально погрузился лицом в искусственную зелень.

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Актер откусил кусок декоративной травы и некоторое время жевал ее, продолжая позировать перед объективами так, будто ничего необычного не происходит. Затем Депп выплюнул траву и сделал глоток рома из бокала, который держал в руке.

После необычного перформанса артист вернулся к общению с гостями мероприятия. Сам Депп не объяснил, что именно подтолкнуло его к такой выходке.

Тем временем в Сети пользователи начали строить версии относительно поступка актера. Некоторые увидели в нем возможную отсылку к его бывшей жене Эмбер Херд, с которой Депп скандально расстался.

Херд сыграла Меру в фильме "Аквамен". В одной из сцен ее героиня пыталась съесть красную розу. Поклонники Деппа предположили, что эпизод с искусственной травой мог быть своеобразной ироничной отсылкой к этой сцене. При этом сам актер подобную версию не подтверждал.

Джонни Депп / Инфографика: Главред

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О персоне: Джонни Депп Джон Кристофер (Джонни) Депп II - американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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