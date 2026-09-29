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Лишат ли Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский дал ответ на петицию

Виталий Кирсанов
29 сентября 2026, 13:40
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Зеленский ответил на петицию о лишении Потапа звания "Заслуженный артист".
Зеленский ответил на петицию о лишении Потапа звания "Заслуженный артист"
Зеленский ответил на петицию о лишении Потапа звания "Заслуженный артист" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, ОПУ

Кратко:

  • Обращение Екатерины Таран собрало 25 895 подписей при необходимых 25 тыс
  • Зеленский направил петицию Корецкому и Покладу

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием инициировать процедуру лишения Алексея Потапенко, известного как Потап, почетного звания "Заслуженный артист Украины". Обращение Екатерины Таран собрало 25 895 подписей при необходимых 25 тысячах. Ответ главы государства датирован 28 сентября и опубликован на официальном сайте электронных петиций.

В своем ответе Зеленский отметил, что почетное звание "Заслуженный артист Украины" относится к государственным наградам. Согласно законодательству, лишение государственной награды возможно, в частности, на основании обвинительного приговора суда либо решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении соответствующих санкций.

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Президент также указал, что материалы о применении санкций должны содержать достаточные сведения и факты, подтверждающие наличие предусмотренных законом оснований.

В связи с этим Зеленский направил петицию премьер-министру Украины Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности главы СБУ генерал-майору Александру Покладу. Президент попросил компетентные органы в рамках их полномочий рассмотреть изложенные в обращении вопросы в установленном законом порядке.

Авторы петиции просили проверить публичную деятельность Потапенко, включая его высказывания, творческую работу и сотрудничество с представителями России. При этом в самом обращении отдельно отмечается, что проживание и профессиональная деятельность за пределами Украины сами по себе не рассматриваются как основание для лишения государственной награды.

Таким образом, президент не объявлял о лишении Потапа звания. На данном этапе петиция направлена в Кабинет министров и Службу безопасности Украины для дальнейшей проработки вопроса в соответствии с законодательством.

Потап
Потап / инфографика: Главред

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Скандал вокруг Потапа

Отметим, петиция с требованием лишить Потапенко звания "Заслуженный артист Украины" появилась на сайте президента 28 августа. Ее автор призвал главу государства рассмотреть этот вопрос в связи с публичными высказываниями артиста об украинском языке и культуре.

Поводом для обращения стал видеоролик, который Потап опубликовал 26 августа. В съемках также участвовала его жена - украинская певица Настя Каменских, которая, как и Потап, проживает за пределами Украины.

В первой части видео артисты изображают, что испытывают сильную боль, а затем появляются улыбающимися на яхте. Ролик сопровождался надписью: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке. Мы совсем забыли, что существует такое понятие, как свобода".

После публикации видео Потап и Настя Каменских оказались в базе украинского сайта "Миротворец".

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О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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