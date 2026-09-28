'Сквозь боль': дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца

Кратко:
- Последний концерт Степан Гига дал 28 сентября 2025 года в Жовкве
- Певец испытывал сильную боль, однако все равно решил выйти к зрителям
Дочь покойного украинского певца Степана Гиги Квитослава поделилась фотографиями с последнего выступления отца. Артист вышел на сцену практически за три месяца до смерти, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом она написала на своей странице в instagram.
Последний концерт Степан Гига дал 28 сентября 2025 года в Жовкве Львовской области. По словам дочери, выступление далось ему крайне тяжело. Певец испытывал сильную боль, однако все равно решил выйти к зрителям и провести концерт.
Квитослава Гига призналась, что родные хорошо понимали, каких усилий стоило артисту выступление. Они переживали за его состояние, но одновременно испытывали гордость за то, с какой самоотдачей он продолжал заниматься любимым делом.
"Ровно год назад папа последний раз вышел на сцену… Я помню тот вечер до мельчайших деталей. Мы стояли у сцены и смотрели на него, зная, чего ему на самом деле стоит каждая минута этого концерта. Ему уже было очень тяжело. Он выходил на сцену сквозь боль, практически из последних сил", - вспомнила дочь певца.
Она добавила, что для семьи тот вечер стал одновременно тревожным и очень важным. Несмотря на плохое самочувствие, Степан Гига продолжал общаться со своими поклонниками и петь для них.
"Сердце сжималось от волнения за него и одновременно от невероятной гордости. Ибо, несмотря ни на что, он вышел. К своим людям. Пел для них, говорил с ними, отдавал всего себя - как это делал всегда", - рассказала Квитослава.
Опубликованные фотографии вновь вернули ее к воспоминаниям о последнем концерте отца. По словам Квитославы, любовь певца к зрителям была настолько сильной, что он продолжал выступать даже тогда, когда ему было физически тяжело.
Дочь артиста также отметила, что после смерти Степана Гиги его творчество продолжает жить. Его песни по-прежнему звучат, а поклонники продолжают их слушать и исполнять.
"Просматривая эти кадры, я снова ощущаю тот вечер. То же волнение. Та же боль. И ту же гордость за папу. Наверное, именно такой была его любовь к людям - сильнее собственной боли", - написала Квитослава.
Она добавила, что прошло уже почти год с момента смерти певца, однако его голос и музыка по-прежнему остаются частью жизни его близких и поклонников.
"Его голос звучит. Его песни поют тысячи людей. Его музыка продолжает жить - на сценах, в наших домах, в наших воспоминаниях и сердцах. И пока звучат его песни, пока люди поют, помнят и любят - он остается рядом", - подчеркнула дочь музыканта.
Когда умер Степан Гига
Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. В последние месяцы жизни певец находился в больнице, где медики боролись за его здоровье. По информации семьи, артисту не удалось побороть инфекцию. На его состояние также негативно влиял сахарный диабет.
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О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года - получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
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