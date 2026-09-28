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"Сквозь боль": дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца

Виталий Кирсанов
28 сентября 2026, 21:33
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Несмотря на плохое самочувствие, Степан Гига продолжал общаться со своими поклонниками и петь для них.
Последний концерт Степан Гига дал 28 сентября 2025 года в Жовкве
Последний концерт Степан Гига дал 28 сентября 2025 года в Жовкве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Кратко:

  • Последний концерт Степан Гига дал 28 сентября 2025 года в Жовкве
  • Певец испытывал сильную боль, однако все равно решил выйти к зрителям

Дочь покойного украинского певца Степана Гиги Квитослава поделилась фотографиями с последнего выступления отца. Артист вышел на сцену практически за три месяца до смерти, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом она написала на своей странице в instagram.

Последний концерт Степан Гига дал 28 сентября 2025 года в Жовкве Львовской области. По словам дочери, выступление далось ему крайне тяжело. Певец испытывал сильную боль, однако все равно решил выйти к зрителям и провести концерт.

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Квитослава Гига призналась, что родные хорошо понимали, каких усилий стоило артисту выступление. Они переживали за его состояние, но одновременно испытывали гордость за то, с какой самоотдачей он продолжал заниматься любимым делом.

"Ровно год назад папа последний раз вышел на сцену… Я помню тот вечер до мельчайших деталей. Мы стояли у сцены и смотрели на него, зная, чего ему на самом деле стоит каждая минута этого концерта. Ему уже было очень тяжело. Он выходил на сцену сквозь боль, практически из последних сил", - вспомнила дочь певца.

Она добавила, что для семьи тот вечер стал одновременно тревожным и очень важным. Несмотря на плохое самочувствие, Степан Гига продолжал общаться со своими поклонниками и петь для них.

"Сердце сжималось от волнения за него и одновременно от невероятной гордости. Ибо, несмотря ни на что, он вышел. К своим людям. Пел для них, говорил с ними, отдавал всего себя - как это делал всегда", - рассказала Квитослава.

Опубликованные фотографии вновь вернули ее к воспоминаниям о последнем концерте отца. По словам Квитославы, любовь певца к зрителям была настолько сильной, что он продолжал выступать даже тогда, когда ему было физически тяжело.

'Сквозь боль': дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца
Фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Дочь артиста также отметила, что после смерти Степана Гиги его творчество продолжает жить. Его песни по-прежнему звучат, а поклонники продолжают их слушать и исполнять.

"Просматривая эти кадры, я снова ощущаю тот вечер. То же волнение. Та же боль. И ту же гордость за папу. Наверное, именно такой была его любовь к людям - сильнее собственной боли", - написала Квитослава.

Она добавила, что прошло уже почти год с момента смерти певца, однако его голос и музыка по-прежнему остаются частью жизни его близких и поклонников.

"Его голос звучит. Его песни поют тысячи людей. Его музыка продолжает жить - на сценах, в наших домах, в наших воспоминаниях и сердцах. И пока звучат его песни, пока люди поют, помнят и любят - он остается рядом", - подчеркнула дочь музыканта.

'Сквозь боль': дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца
Фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Когда умер Степан Гига

Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. В последние месяцы жизни певец находился в больнице, где медики боролись за его здоровье. По информации семьи, артисту не удалось побороть инфекцию. На его состояние также негативно влиял сахарный диабет.

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О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года - получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

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