'Тревога нон-стоп': рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел 'прилет'

Кратко:
- В момент атаки Карпа находилась не в Киеве
- Карпа призналась, что происходящее в столице вызывает у нее страх
Украинская певица Наталка Карпа показала в Instagram последствия российской атаки на Киев, которая произошла рядом с ее домом в Дарницком районе столицы.
По словам артистки, в результате удара загорелся расположенный неподалеку многоэтажный дом. Из-за пожара и разрушений некоторые жители остались без жилья.
В момент атаки Карпа находилась не в Киеве - она выступала на осеннем фестивале во Львовской области. О произошедшем возле ее дома певица узнала уже после окончания концерта. Позже она опубликовала в Instagram видео и фотографии с места удара, на которых видны последствия возгорания.
Артистка также показала, как сейчас выглядит вид из ее кухни. На кадрах можно увидеть поврежденные квартиры, выбитые окна и людей, которые разбирают завалы после атаки.
Карпа эмоционально рассказала о случившемся и призналась, что происходящее в столице вызывает у нее страх.
"И пока я вчера пела на своих концертах, во двор моего дома на Дарнице попал снаряд… Сегодня понедельник (28 сентября - прим. ред.), а вчера на Дарнице в нашем дворе был "прилёт". Слава Богу, обошлось без жертв, но было возгорание. Все горело, люди остались без жилья. Люди выбежали", - написала певица.
Она также подчеркнула, что российские атаки продолжаются и жители Киева постоянно находятся под угрозой.
"Россия продолжает террор столицы. Тревога нон-стоп, постоянно что-то летит и всё вокруг разрушает. Страшно!" - поделилась Карпа.
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Украинская актриса Олеся Надеева, известная по сериалу "Обратное направление", рассказала о ДТП, участницей которого стала в Киеве. Авария произошла вечером 27 сентября. В этот день артистка находилась на съемках, а после их окончания возвращалась домой на маршрутке. По словам Надеевой, она была сильно измотана из-за ночных и дневных атак на Киев и хотела как можно скорее оказаться дома.
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О персоне: Наталка Карпа
Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.
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