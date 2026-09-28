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"Тревога нон-стоп": рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел "прилет"

Виталий Кирсанов
28 сентября 2026, 17:57обновлено 28 сентября, 18:32
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По словам артистки, в результате удара загорелся расположенный неподалеку многоэтажный дом.
Рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел
Рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел "прилет" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalkakarpa

Кратко:

  • В момент атаки Карпа находилась не в Киеве
  • Карпа призналась, что происходящее в столице вызывает у нее страх

Украинская певица Наталка Карпа показала в Instagram последствия российской атаки на Киев, которая произошла рядом с ее домом в Дарницком районе столицы.

По словам артистки, в результате удара загорелся расположенный неподалеку многоэтажный дом. Из-за пожара и разрушений некоторые жители остались без жилья.

видео дня

В момент атаки Карпа находилась не в Киеве - она выступала на осеннем фестивале во Львовской области. О произошедшем возле ее дома певица узнала уже после окончания концерта. Позже она опубликовала в Instagram видео и фотографии с места удара, на которых видны последствия возгорания.

Артистка также показала, как сейчас выглядит вид из ее кухни. На кадрах можно увидеть поврежденные квартиры, выбитые окна и людей, которые разбирают завалы после атаки.

Карпа эмоционально рассказала о случившемся и призналась, что происходящее в столице вызывает у нее страх.

"И пока я вчера пела на своих концертах, во двор моего дома на Дарнице попал снаряд… Сегодня понедельник (28 сентября - прим. ред.), а вчера на Дарнице в нашем дворе был "прилёт". Слава Богу, обошлось без жертв, но было возгорание. Все горело, люди остались без жилья. Люди выбежали", - написала певица.

Она также подчеркнула, что российские атаки продолжаются и жители Киева постоянно находятся под угрозой.

"Россия продолжает террор столицы. Тревога нон-стоп, постоянно что-то летит и всё вокруг разрушает. Страшно!" - поделилась Карпа.

'Тревога нон-стоп': рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел 'прилет'
Фото: instagram.com/stories/natalkakarpa
Наталка Карпа
Наталка Карпа / Инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, российская журналистка Божена Рынска, которая осудила полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, уехала из РФ и поселилась в Латвии, прокомментировала смерть путинского лизоблюда Сергея Соседова.

Украинская актриса Олеся Надеева, известная по сериалу "Обратное направление", рассказала о ДТП, участницей которого стала в Киеве. Авария произошла вечером 27 сентября. В этот день артистка находилась на съемках, а после их окончания возвращалась домой на маршрутке. По словам Надеевой, она была сильно измотана из-за ночных и дневных атак на Киев и хотела как можно скорее оказаться дома.

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О персоне: Наталка Карпа

Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.

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