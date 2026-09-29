Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Хит 1994 года, созданный за 6 часов: как продавец видеомагазина стал мировой звездой

Виталий Кирсанов
29 сентября 2026, 15:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
"Loser" стали называть гимном "бездельников", что самого музыканта Бека Хансена раздражало.
Бек Хансен написал хит
Бек Хансен написал хит "Loser" за шесть часов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/beck

Вы узнаете:

  • Бек Хансен написал хит "Loser" за шесть часов
  • Автор песни не хотел становиться символом "бездельников"
  • Успех песни привлек внимание крупного лейбла

Когда необычная композиция "Loser" начала стремительно подниматься в чартах Billboard в 1993 году, ее автор Бек Хансен едва ли мог представить, насколько масштабным окажется успех песни. Еще недавно 22-летний музыкант практически отказался от надежды построить карьеру в музыке и перебивался случайными заработками в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Parade.

До этого Бек пытался добиться успеха в Нью-Йорке, однако вернулся в родной город, где жил в крайне скромных условиях и работал за минимальную зарплату в видеомагазине.

видео дня

"Я жил в сарае за домом, где было полно крыс, рядом с переулком в центре города", - рассказывал музыкант Rolling Stone в 1994 году, уже после стремительного взлета своей карьеры.

По его словам, у него практически не было денег и каких-либо перспектив. В видеомагазине Бек выполнял самую разную работу, в том числе расставлял порнографические фильмы в алфавитном порядке.

Переломный момент наступил после выступления Бека в лос-анджелесском клубе Jabberjaw. Его заметил музыкальный продюсер Том Ротрок. Молодой артист тогда выступал просто под именем Бек, но настолько заинтересовал продюсера, что тот предложил ему сотрудничество с начинающим лейблом Bong Load Custom Records.

Как пишет Far Out Magazine, Бек рассказал Ротроку о своей неожиданной любви к хип-хопу. После этого продюсер познакомил его с Карлом Стивенсоном - специалистом Rap-A-Lot Records, с которым музыкант начал экспериментировать в домашней студии.

Как за шесть часов появилась "Loser"

Во время одной из таких сессий в 1991 году Бек пытался читать рэп, но настолько смутился результатом, что в шутку произнес: "Я неудачник, детка, так почему бы тебе меня не убить?"

Эта фраза неожиданно стала отправной точкой для будущего хита. Бек и Стивенсон решили развить идею и в итоге всего за шесть часов написали и спродюсировали "Loser".

При создании песни музыканты экспериментировали с необычным сочетанием музыкальных стилей. Бек хотел соединить звучание слайд-гитары в духе дельта-блюза с ритмами хип-хопа - идея, которая интересовала его уже несколько лет. Об этом он рассказывал Mix with the Masters в 2026 году.

Ни сам Бек, ни Стивенсон не ожидали, что их эксперимент получит широкую известность. Однако после выхода "Loser" на Bong Load в марте 1993 года ситуация быстро изменилась. Песня начала стремительно набирать популярность, а независимый лейбл вскоре столкнулся с проблемой - он просто не успевал выпускать достаточное количество копий.

Бек не хотел становиться символом "бездельников"

Успех песни привлек внимание крупного лейбла. Бек подписал контракт с DGC Records, принадлежащим Geffen, а в январе 1994 года "Loser" появилась уже на его дебютном альбоме Mellow Gold.

Спустя несколько недель композиция поднялась на первое место чарта Billboard Modern Rock. Позже она вошла и в десятку лучших Billboard Hot 100, окончательно превратив Бека из малоизвестного музыканта в мировую звезду.

Однако вместе с популярностью песни Бек столкнулся с неожиданным для себя восприятием ее смысла. "Loser" стали называть гимном "бездельников", что самого музыканта раздражало.

"Я подумал: "Какой еще, к черту, бездельник?" Я никогда не мог себе позволить бездельничать. Я работал за четыре доллара в час и пытался выжить", - говорил Бек Rolling Stone в 1994 году.

Он отмечал, что представление о герое песни как о человеке, который просто бездействует, не соответствовало его собственной жизни. По словам музыканта, у него не было возможности бездельничать - он постоянно пытался заработать на жизнь.

"Loser" была для Бека случайностью

Спустя годы Бек признавался, что изначально не воспринимал "Loser" как песню, способную изменить его карьеру.

В интервью Pitchfork в 2011 году он вспоминал, что композиция появилась в результате обычного музыкального эксперимента в доме знакомого в 1991 году.

"Я воспринимал "Loser" как случайность, которая произошла со мной, когда я просто дурачился в доме одного парня в 1991 году", - рассказывал музыкант.

Бека беспокоило, что созданная им идея может со временем превратиться во что-то совершенно иное и начать жить собственной жизнью.

"Это все равно что если бы друг сфотографировал тебя на вечеринке на телефон, причем совершенно дурацким снимком, а потом ты вдруг обнаружил, что эта фотография висит на каждом рекламном щите", - объяснял он.

В итоге именно случайный эксперимент стал отправной точкой международной карьеры Бека. Спустя более трех десятилетий и после получения восьми премий "Грэмми" "Loser" остается его самым крупным хитом и одной из наиболее узнаваемых песен альтернативного рока.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бек Хансен

Бек Хансен - американский музыкант-мультиинструменталист, автор-исполнитель и музыкальный продюсер, выступающий под мононимом Beck.

Родился 8 июля 1970 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Бек Хансен является одним из самых ярких и влиятельных представителей альтернативной рок-сцены 1990-х и 2000-х годов.

Его творчество отличается невероятной эклектичностью. Бек прославился умением создавать "музыкальные коллажи", виртуозно смешивая самые разные жанры: альтернативный рок, инди, поп, фолк, хип-хоп, электронную музыку, кантри, психоделию и лоу-фай.

Мировую славу ему принес сингл "Loser", выпущенный в 1993 году и ставший гимном поколения "альтернативных" 1990-х.

Среди его ключевых релизов - легендарный и новаторский платиновый альбом Odelay (1996), меланхоличный Sea Change (2002) и глубокий акустический Morning Phase (2014).

Бек Хансен обладатель множества престижных наград, включая Grammy в самой престижной номинации "Альбом года" за пластинку Morning Phase, а также за лучший рок- и альтернативный альбом.

Музыкант продолжает активно записываться. В сентябре 2026 года он выпустил свой новый концептуальный альбом Ride Lonesome, критики которого отметили фирменные эпичные струнные аранжировки и движение в сторону более спокойного, зрелого звучания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
музыка песня шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

12:38Мир
"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

12:06Украина
Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

11:05Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Последние новости

15:44

Гороскоп Таро на завтра 30 сентября: Близнецам - говорить, Тельцам - прямолинейность

15:40

Как пересадить лилии осенью, чтобы они пережили зиму и зацвелиВидео

15:31

"Молитесь": пропагандистка Симоньян из больницы умоляет дать ей шанс на жизнь

15:20

Зачем водители ставят миску с водой в авто: необычный трюк для экономии топливаВидео

15:17

Хит 1994 года, созданный за 6 часов: как продавец видеомагазина стал мировой звездойВидео

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
15:14

Гетманцев: медленная детенизация после реформы БЭБ обошлась бюджету в 1 млрд долларов

15:11

Швырнул микрофон: Меладзе психанул на зрителей во время концерта

15:05

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осеньюВидео

14:26

Еще одна дочь Джоли и Питта приняла неприятное решение в отношении отца

Реклама
14:24

Три знака зодиака смогут осуществить заветные мечты до конца сентября

14:16

Зачем на самом деле нужно отверстие в ложке для спагетти: ответ удивит

14:07

Дело не только в отоплении: как финнам удается сохранять тепло в доме в сильные морозы

13:40

Лишат ли Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский дал ответ на петицию

13:35

Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчасВидео

13:21

Система призыва нуждается в изменениях - Терехов призвал ускорить реформирование ТЦК с целью искоренения коррупции и нарушений

12:45

Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химиюВидео

12:38

На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

12:24

Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам — сюрприз, Скорпионам — рост

12:06

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

11:42

О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

Реклама
11:35

"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

11:08

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

11:00

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

10:55

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:26

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

10:25

Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухнеВидео

10:21

Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненыеФото

09:45

СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек

09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

08:47

Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последнимВидео

08:12

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

08:02

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

06:46

РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атакиФото

05:11

Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

04:08

Горячая вода, фольга и сода творят чудеса: для чего их рекомендуют смешиватьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

03:24

Как быстро отмыть стены от детских рисунков: классный лайфхак без ремонта

02:47

Как превратить старый пень в украшение двора: 10 креативных идей

Реклама
02:15

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

01:27

РФ готовит 300 тысяч военных для нового наступления: "Мадяр" назвал главную цель

00:44

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осеньюВидео

00:15

Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

28 сентября, понедельник
23:53

РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

23:39

Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем

23:01

Доллар может подорожать до 46 гривен: известно, когда курс пойдет вверх

22:53

The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI векаВидео

22:11

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как сейчас выглядит актер

22:04

"Пора двигаться дальше": руководитель ЦПД при СНБО Коваленко уходит с должности

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять