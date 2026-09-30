"Не ради себя": Тоня Матвиенко рассказала, как похудела на 5 кг

Чтобы поддерживать себя, Тоня Матвиенко старается ежедневно находить внутреннюю мотивацию.

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Тоня Матвиенко рассказала, как похудела на 5 кг / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кратко:

Главным стимулом для Матвиенко остаются близкие люди - дети, муж и семья

Певица отказалась от алкоголя

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что осенью столкнулась с упадком сил и отсутствием желания что-либо делать. Артистка также рассказала о своих изменениях в питании и призналась, что за несколько месяцев смогла похудеть на 5 килограммов.

45-летняя Матвиенко поделилась подробностями личного состояния в программе "Утро дома". По словам певицы, с наступлением осени она почувствовала сильную усталость и отсутствие мотивации. Свое состояние артистка в шутку называет ленью, которая буквально не дает ей ничего делать.

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Чтобы поддерживать себя, Матвиенко старается ежедневно находить внутреннюю мотивацию. Главным стимулом для нее остаются близкие люди - дети, муж и семья.

"И каждый день я просыпаюсь утром и говорю: "Ты молодец! Ты можешь! Ты должна!". Каждый день я это себе говорю… Но есть ради кого. Даже мне проще не ради себя - у меня есть дети, у меня есть муж, семья, они меня стимулируют", - рассказала певица.

При этом Матвиенко призналась, что не всегда ей удается самостоятельно справляться с эмоциональным состоянием. В такие моменты, по ее словам, она может прибегнуть к успокоительным средствам.

Как Тоня Матвиенко похудела

Одним из изменений в образе жизни певицы стал временный отказ от алкоголя. Сначала Матвиенко планировала соблюдать это ограничение в течение трех месяцев, однако в итоге ее аскеза продлилась около четырех месяцев - с весны до лета.

"От алкоголя отказалась. Три месяца. Нет, больше - четыре. Весна-лето… Я, кстати, похудела на 5 килограммов. Очень классно - от чего-то отказаться", - поделилась артистка.

По словам Матвиенко, отказаться от алкоголя она решила ради личной цели, связанной с выходом новой песни. Одновременно певица пересмотрела свой рацион и значительно уменьшила размеры порций.

Артистка объяснила, что хотела вернуться к весу, который был у нее примерно десять лет назад. По ее словам, после вторых родов она начала постепенно набирать килограммы и в итоге прибавила около 10 кг.

Матвиенко связывает тот период набора веса в том числе со стрессом, который переживала после начала войны. Сейчас певице удалось вернуться к показателям, которые были у нее во время свадьбы.

"Еда - я очень мало ем, честно. Кстати, вот почему я похудела, как правильно говорят: "Зашейте себе рот и не ешьте". Нет, есть нужно, белок… Но это одно яичко, кусочек огурчика, всё очень маленькое", - рассказала она.

Певица подчеркнула, что ее нынешний рацион не означает полный отказ от еды: она продолжает употреблять продукты с белком, но контролирует размер порций.

"Я хотела вернуться к тому весу, который у меня был 10 лет назад. Я всегда была очень худой, а потом, уже после вторых родов, я начала набирать вес, становиться зрелой женщиной, у меня появился такой вес… Я это, наверное, связываю со стрессом, когда началась война. Я набрала плюс 10. А сейчас я вернулась, вешу столько же, сколько когда выходила замуж 10 лет назад. Мне нравится быть худой, я себе нравлюсь!", - заявила Матвиенко.

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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