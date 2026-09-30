"Нелепая смерть": неузнаваемая Королева опозорилась на похоронах Соседова

Певица-предательница пришла на похороны скандального музыкального критика в Москве.

https://stars.glavred.info/nelepaya-smert-neuznavaemaya-koroleva-opozorilas-na-pohoronah-sosedova-10800395.html Ссылка скопирована

Наташа Королева на похороне Сергея Соседова / коллаж: Главред, фото: Стархит; скрин из видео

Вы узнаете:

Где похоронили Сергея Соседова

Как Наташа Королева отреагировала на гибель Сергея Соседова

Бывшая украинская певица и путинистка Наташа Королева посетила церемонию прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. На похоронах артистку с трудом узнавали за темными очками и вуалью, сообщают росСМИ.

Уроженка Киева призналась, что известие о гибели шоумена стало для нее тяжелым ударом. Поначалу певица решила, что сообщение Вадима Такменева о трагедии было жестоким розыгрышем. Предательница Украины назвала смерть Соседова "нелепой".

видео дня

Наташа Королева назвала смерть Соседова "нелепой" / скрин из видео

"Я была в шоке. Я не могла в это поверить, думала, может, разыграли. Мы с Лерой сразу позвонили друг другу, Лера рыдает. Такая нелепая смерть… Наверное, Богу нужны хорошие люди. А Серега был очень хорошим", - со слезами высказалась Королева.

Прощание с 58-летним Сергеем Соседовым состоялось в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве, после чего критика похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом. Проститься с Соседовым пришли его родственники, друзья и представители российского шоу-бизнеса.

Умер путинист Сергей Соседов / фото: Стархит

Скандальный критик, которого украинские зрители запомнили по судействе в шоу "Х-фактор", скончался 23 сентября во время рабочей поездки в Нерюнгри, куда приехал для участия в работе жюри конкурса. По имеющимся данным, Соседов упал на лестнице и получил тяжелую травму головы. Спасти его медикам не удалось.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что семья Хайден Панеттьери поддержала решение Владимира Кличко оформить через суд временную опеку над имуществом их общей дочери Кайи. Близкие актрисы назвали обращение боксера в суд необходимой формальностью и подчеркнули полное доверие к нему.

Также певица MamaRika пожаловалась на проблемы со здоровьем во время зарубежных гастролей. Артистка призналась в Instagram, что с трудом отработала концерт, после чего из-за болезни у нее полностью пропал голос.

Читайте также:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред