"Мне очень сложно": Тина Кароль раскрыла, в чем отказывает себе из-за профессии

Популярная украинская певица откровенно рассказала о тяжелой профдеформации, которая мешает ей полноценно отдыхать.

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Как отдыхает Тина Кароль / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Тина Кароль

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Почему Тина Кароль предпочитает проводить свободное время дома

Какая привычка мешает певице наслаждаться кино и живыми концертами

Известная украинская певица Тина Кароль откровенно поделилась с поклонниками тем, как проводит редкие часы отдыха. В интервью блогеру Саше Гетьману в Instagram звезда призналась, что из-за сумасшедшего рабочего графика и постоянного внимания публики научилась ценить абсолютный покой.

По словам артистки, идеальный отдых для нее - это минимум шума и людей вокруг.

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"Тишина, полумрак, потому что у меня постоянно болят глаза от света, и покой. Минимум людей и шороха", - призналась певица.

Почему Тина Кароль не ходит на концерты / скрин из видео

Даже традиционные развлечения вроде похода в кинотеатр или на концерт коллег по сцене не приносят Тине Кароль желанного расслабления. Звезда призналась, что многолетний опыт в шоу-бизнесе заставляет ее замечать технические ошибки и дефекты, на которые обычный зритель может не обратить внимания. Кароль со смехом отметила, что в кинотеатре ее раздражают режиссерские и монтажные погрешности, а на музыкальных шоу она сразу замечает вокальные изъяны исполнителей.

Тина Кароль - интервью / скрин из видео

"Мне очень сложно порой в кинотеатре смотреть фильм, потому что я вижу киноляпы, и потом я: "Да ну, и вот за эти деньги такое смотреть?" Мне сложно. Мне сложно ходить на концерты. Слушать сложно. Если кто-то фальшивит, я вообще не могу это слушать. Это у меня профдеформация", - объяснила артистка.

Именно поэтому громким светским выходам и чужим шоу певица предпочитает уютную и тихую домашнюю обстановку, где может полноценно отдохнуть и восстановить силы.

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О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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