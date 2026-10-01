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"Стеснялся заплакать": звезда "Дизель Шоу" сделал неожиданное признание

Кристина Трохимчук
1 октября 2026, 09:53
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Известный юморист Евгений Сморыгин признался, какую черту характера перестал скрывать с возрастом.
Евгений Сморыгин
Евгений Сморыгин про семью / коллаж: Главред, фото: 1+1

Вы узнаете:

  • Какую черту характера скрывал Евгений Сморыгин
  • Что помогает решать проблемы в браке звезды

Популярный актер и звезда "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин откровенно ответил на вопросы о личной жизни. Артист признался в интервью 1+1, что с годами перестал стыдиться собственной сентиментальности и больше не пытается казаться жестче, чем он есть.

Юморист рассказал, что раньше стеснялся проявлять чувства на публике или во время просмотра трогательных сцен. Лишь с возрастом он понял, что сентиментальность - не порок для мужчины.

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"Возможно, я могу быть очень эмоциональным. Я этого сейчас не скрываю. Раньше стеснялся заплакать на фильме. Сейчас не стесняюсь и плачу со всеми", - откровенно поделился Сморыгин.

Евгений Сморыгин
Евгений Сморыгин стеснялся своей эмоциональности / фото: instagram.com, Евгений Сморыгин

Говоря о браке, актер не стал скрывать, что в их отношениях с женой бывали эмоциональные вспышки. По словам Сморыгина, они с супругой могут завестись из-за любого пустяка, однако вспыхнувший "огонь" так же быстро гаснет, не оставляя после себя обид.

В воспитании троих детей, которые уже успели попробовать свои силы в проектах "Дизель Студио", артист не навязывает им сценическую карьеру. Главным приоритетом для Сморыгина остается формирование человеческих качеств.

Евгений Сморыгин с детьми
Евгений Сморыгин с детьми / фото: instagram.com, Евгений Сморыгин

"Это им решать, не мне. Мне главное, чтобы они после себя что-то хорошее оставили. Говорят, чтобы оставили след в истории, а не наследили", - подчеркнул актер.

Особое место в жизни Сморыгина и его близких занимают семейные традиции. Одним из любимых праздников юморист назвал Пасху: накануне вся семья собирается вместе, чтобы вручную расписывать яйца, а затем устраивает праздничные "бои", определяя семейного чемпиона.

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О персоне: Евгений Сморыгин

Евгений Сморыгин - украинский и белорусский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и певец, сообщает Википедия. Известность получил как участник команды КВН "ЧП". С 2007 года работал над юмористическими телепроектами в Беларуси, Украине и РФ. В 2009–2010 годах в паре с Дмитрием Танковичем вел шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ. С 2015 года является актером и автором проектов "Дизель Студио".

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