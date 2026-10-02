Тина Кароль сделала заявление о возвращении сына в Украину после 18-летия

Вы узнаете:
- Как Тина Кароль планирует поздравить сына с совершеннолетием
- Когда Вениамин приедет в Украину
В семье популярной украинской певицы Тины Кароль грядет особенный праздник - 18 ноября ее единственному сыну Вениамину исполнится 18 лет. В эфире проекта "ЖВЛ" артистка поделилась планами на совершеннолетие первенца и рассказала, как они собираются отпраздновать эту важную дату.
Тина Кароль отметила, что обязательно полетит к сыну, чтобы лично поздравить его, однако подстроит поездку под строгий учебный график. Также певица сообщила, что уже в декабре Вениамин приедет в Украину.
"Да, 18 лет! Он приедет уже в декабре сюда. Я к нему, конечно, приеду поздравить! Обязательно! Надо будет выкроить время в учебе, потому что дети находятся в кампусе. Есть экстренные случаи, когда к ним можно. А так они находятся в коммьюнити. Я не прерываю его учебу никакими своими эмоциональными всплесками", - поделилась исполнительница.
Певица подчеркнула, что относится к образованию сына со всей серьезностью и соблюдает правила закрытого кампуса, чтобы не отвлекать Вениамина от занятий.
Напомним, что с 2016 года сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании. Вениамин изучает политологию, экономику и бизнес в престижной частной школе-пансионате.
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О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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