"Дорогой мой человек": Никитин показал редкие фото молодого Данилко

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Сегодня, 2 октября, отмечает свой 53-й день рождения украинский артист Андрей Данилко, покоривший миллионы сердец в образе Верки Сердючки. По этому случаю его многолетний продюсер Юрий Никитин опубликовал в Instagram эксклюзивные архивные кадры из личного альбома.
На одном из черно-белых снимков юный Данилко задумчиво пьет кофе из маленькой чашки, а на втором запечатлен в компании самого Никитина и коллег на фоне вечернего пейзажа.
Продюсер сопроводил публикацию очень теплыми и искренними словами.
"С днем рождения, дорогой мой человек! Будь счастлив. Люблю тебя", - трогательно обратился к артисту Никитин.
Юрий Никитин и Андрей Данилко успешно сотрудничают над легендарным проектом "Верка Сердючка" уже много лет. Продюсер берет на себя организационные и административные процессы, подчеркивая, что никогда не вмешивается в творческую свободу артиста.
Никитин не раз публично называл Данилко истинным гением сцены, а опубликованные ретро-снимки лишь подчеркнули, насколько глубокая и проверенная временем дружба связывает многолетних коллег.
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О персоне: Андрей Данилко
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
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