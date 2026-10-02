"Дорогой мой человек": Никитин показал редкие фото молодого Данилко

Известный украинский продюсер показал редкие кадры в честь дня рождения Андрея Данилко.

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Андрей Данилко - возраст / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Никитин, Верка Сердючка

Вы узнаете:

Юрий Никитин поздравил Андрея Данилко с 53-летием

Как выглядел Андрей Данилко в молодости

Сегодня, 2 октября, отмечает свой 53-й день рождения украинский артист Андрей Данилко, покоривший миллионы сердец в образе Верки Сердючки. По этому случаю его многолетний продюсер Юрий Никитин опубликовал в Instagram эксклюзивные архивные кадры из личного альбома.

На одном из черно-белых снимков юный Данилко задумчиво пьет кофе из маленькой чашки, а на втором запечатлен в компании самого Никитина и коллег на фоне вечернего пейзажа.

видео дня

Молодой Андрей Данилко / фото: instagram.com, Юрий Никитин

Продюсер сопроводил публикацию очень теплыми и искренними словами.

"С днем рождения, дорогой мой человек! Будь счастлив. Люблю тебя", - трогательно обратился к артисту Никитин.

Юрий Никитин и Андрей Данилко успешно сотрудничают над легендарным проектом "Верка Сердючка" уже много лет. Продюсер берет на себя организационные и административные процессы, подчеркивая, что никогда не вмешивается в творческую свободу артиста.

Андрей Данилко и Юрий Никитин / фото: instagram.com, Юрий Никитин

Никитин не раз публично называл Данилко истинным гением сцены, а опубликованные ретро-снимки лишь подчеркнули, насколько глубокая и проверенная временем дружба связывает многолетних коллег.

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О персоне: Андрей Данилко Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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