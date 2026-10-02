'Очень хотел, чтобы он остался': Семен Горов рассказал о планах 15-летнего сына

Сын режиссера продолжает получать образование и развивать свои способности.

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Семен Горов рассказал о планах 15-летнего сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/semengorov

Кратко:

15-летний Иван учится в одной из киевских школ

Подросток уже пробует себя в творчестве

Украинский режиссер Семен Горов рассказал, чем увлекается его 15-летний сын Иван и какое будущее для него видит. По словам знаменитого отца, подросток уже пробует себя в творчестве и занимается актерским мастерством.

Сейчас Иван учится в одной из киевских школ. Несмотря на непростую ситуацию в стране, парень продолжает получать образование и развивать свои способности. Об этом Горов рассказал в интервью Анне Севастьяновой для проекта "Наедине с Гламуром".

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Режиссер признался, что сын проявляет интерес к творческой деятельности, однако пока не определился с будущей профессией.

"Пока он занимается актерским мастерством, творчеством, так сказать. А там посмотрим, как будет", - поделился Семен.

Также Горов рассказал, где хотел бы видеть Ивана после окончания школы. Режиссер не скрывает, что мечтает о том, чтобы сын остался в Украине и получил высшее образование на родине.

"Я бы, конечно, хотел, чтобы он остался. Очень хотел, чтобы он остался", - признался отец подростка.

При этом Семен не настаивает на том, чтобы Иван непременно связал свою жизнь с актерской профессией. Сейчас юноша только знакомится с разными направлениями творчества, поэтому окончательное решение о дальнейшем обучении еще впереди.

Горов также отметил, что война стала серьезным испытанием для его семьи, как и для многих украинцев. Несмотря на все трудности, Иван продолжает жить и учиться в Киеве, постепенно определяясь со своими интересами и планами на будущее.

Семен Горов с сыном / Фото: instagram.com/semengorov

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О персоне: Семен Горов Семен Горов (настоящее имя - Сергей Егоров) - режиссер клипов и мюзиклов, сценарист, продюсер и педагог. Родился 26 февраля 1971 года в Череповце (Вологодская область). В 1996 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Широкую популярность получил в 2000-х годах как автор новогодних музыкальных телефильмов и мюзиклов (например, "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка"), а также как клипмейкер. Снял более 50 музыкальных видеоклипов. Являлся продюсером и автором песен украинской поп-группы SMS. Продолжает режиссерскую и творческую работу в Украине, снимает новые проекты и дает интервью. Первым браком был женат на телеведущей Снежане Егоровой, в этом союзе родились две дочери - Анастасия и Александра. В нынешнем браке с Яной Помазан воспитывает сына Ивана (2010 года рождения).



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