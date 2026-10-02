"Схватила за шею": экс-муж Хэлли Берри обвинил актрису в избиении сына

Оливье Мартинес обвинил Хэлли Берри в насилии над 12-летним сыном.

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Экс-муж Хэлли Берри обвинил актрису в избиении сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/halleberry

Кратко:

Хэлли Берри якобы схватила сына за шею и начала его душить

Сторона Хэлли Берри категорически отвергает обвинения

Бывший муж голливудской актрисы Хэлли Берри, актер Оливье Мартинес, обвинил ее в физическом насилии над их 12-летним сыном Масео. В связи с этим он обратился в суд и попросил предоставить ему единоличную опеку над ребенком, а также ввести временный запретительный ордер.

Как сообщает People, Мартинес утверждает, что инцидент произошел 26 сентября, когда мальчик находился у матери. Согласно судебным документам, Берри якобы схватила сына за шею и начала его душить.

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"Схватила Масео за шею и начала душить его, крича: "Кто теперь доминирует?! Кто доминирует?"", - говорится в заявлении Мартинеса.

Актер также утверждает, что этот случай якобы не был единичным. По его словам, в предыдущие годы происходили другие эпизоды, которые он характеризует как физическое, словесное и эмоциональное насилие.

При этом сторона Хэлли Берри категорически отвергает обвинения. Адвокат актрисы Марина Бек назвала заявление Мартинеса безосновательным и вводящим в заблуждение. Она подчеркнула, что Берри намерена продолжать бороться за интересы сына и обеспечить ему необходимую любовь и поддержку.

Суд, в свою очередь, частично удовлетворил просьбу Мартинеса о временном ограничительном предписании. 1 октября судья округа Лос-Анджелес временно изменил график встреч Берри с сыном. Теперь актриса может проводить с Масео время по понедельникам и вторникам с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00. Ограничения будут действовать до следующего судебного заседания, назначенного на 16 октября.

При этом суд не удовлетворил просьбу о контроле трезвости Берри, сославшись на недостаточность представленной информации.

У Хэлли Берри и Оливье Мартинеса есть общий сын Масео, родившийся в 2013 году. Пара поженилась в 2013-м, а о разводе объявила в 2015 году. Брак был окончательно расторгнут в 2023-м после продолжительного судебного процесса.

После развода бывшие супруги получили совместную юридическую опеку над сыном. Согласно договоренности, Берри также выплачивает Мартинесу $8 тысяч в месяц на содержание ребенка и 4,3% от дохода, превышающего $2 млн в год. Кроме того, на актрису возложена оплата школьного обучения и внеклассных занятий Масео.

Разногласия между бывшими супругами возникали и раньше. В 2024 году они согласились посещать совместную терапию для родителей, чтобы разрешить конфликты, связанные с воспитанием сына. Позже Берри также обращалась в суд, обвиняя Мартинеса в нарушении договоренностей и утверждая, что его поведение негативно влияет на ребенка.

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О персоне: Хэлли Берри Хэлли Берри - американская актриса, режиссёр. Лауреат премии "Оскар" 2002-го года за фильм "Бал монстров", а также премий "Золотой глобус" (2000), "Эмми" (2000), BAFTA (2003). Первая темнокожая актриса, получившая премию "Оскар" в главной номинации "за лучшую женскую роль".

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