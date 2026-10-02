"Проблему зовут Анджелина": окружение Брэда Питта сделало заявление о его состоянии

Близкие Брэда Питта прокомментировали слухи о его алкогольной зависимости.

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В окружении Брэда Питта раскрыли, что на самом деле его беспокоит / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Брэд Питт смог изменить свою жизнь

Актер убежден, что Анджелина Джоли намеренно пытается задеть его

Окружение голливудского актера Брэда Питта опровергло слухи о его проблемах с алкоголем. По словам человека, близкого к знаменитости, главным источником переживаний артиста остается конфликт с бывшей женой Анджелиной Джоли и разлука с детьми. Об этом сообщает Closer со ссылкой на анонимного инсайдера.

Источник утверждает, что Питт пережил сложный период, однако смог изменить свою жизнь и справиться с личными трудностями. При этом развод с Джоли и последующее отчуждение от детей стали для него особенно болезненным испытанием.

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"Брэд на какое-то время заблудился по жизни, но он работал над собой и все преодолел. Развод с Анджелиной был плох, но отчуждение от детей стало для него худшим, что ему довелось пережить за всю жизнь", - рассказал собеседник издания.

По словам инсайдера, актер убежден, что Анджелина Джоли намеренно пытается задеть его, распространяя сведения о предполагаемых вредных привычках, вспышках гнева и случаях домашнего насилия в отношении нее и детей.

Источник также заявил, что Питт постепенно смирился с произошедшим и больше не пытается бороться с прошлым.

"Питт пришел от боли и тоски к принятию. У него нет проблем с алкоголизмом. Его проблему зовут Анджелина", - резюмировал собеседник Closer.

При этом заявления о состоянии актера и его отношениях с бывшей супругой исходят от неназванного источника из окружения Питта.

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О персоне: Брэд Питт Уильям Брэдли Питт - американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" - победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года - и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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