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Популярной певице внезапно сделали предложение - ее реакция удивила сеть

Кристина Трохимчук
3 октября 2026, 10:35
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SKYLERR сделал предложение ее возлюбленный Евгений Пронин.
SKYLERR выходит замуж
SKYLERR выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, SKYLERR, libkos

Вы узнаете:

  • Евгений Пронин сделал предложение певице SKYLERR
  • Что известно о личной жизни певицы и ее жениха

Украинская певица SKYLERR готовится к свадьбе. Ее возлюбленный, известный адвокат Евгений Пронин, сделал артистке предложение руки и сердца. Видео трогательного момента певица опубликовала в своем Instagram.

Пара снимала совместный ролик под трек "Червоний мак", когда Пронин неожиданно опустился на одно колено, достал заветную коробочку с кольцом и преподнес избраннице роскошный букет красных роз. Валерия не сразу осознала происходящее от шока, но в итоге ответила взаимностью.

видео дня
SKYLERR не ожидала предложения от возлюбленного
SKYLERR не ожидала предложения от возлюбленного / скрин из видео

"Да!" - ответила шокированная артистка.

Милая реакция певицы растрогала пользователей сети. Было заметно, что SKYLERR действительно не ожидала предложения руки и сердца - она не сразу поняла, что происходит, прикрыла лицо от шока и оглядела всех присутствующих, словно пытаясь убедиться, что ей это не показалось.

Как SKYLERR отреагировала на предложение
Как SKYLERR отреагировала на предложение / скрин из видео

Публикация пары вызвала настоящую бурю эмоций в украинском шоу-бизнесе. В комментариях влюбленные получили сотни теплых слов от знаменитостей, среди которых Надя Дорофеева, Андрей Бедняков, Даша Астафьева, Тимур Мирошниченко, Jerry Heil, FIINKA, Никита Киселев, Григорий Решетник и Даша Квиткова.

Особое внимание привлек комментарий бывшей невесты Пронина - блогерши Рамины Эсхакзай, с которой юрист расстался в 2023 году.

Евгений Пронин сделал предложение SKYLERR
Евгений Пронин сделал предложение SKYLERR / фото: instagram.com, SKYLERR, libkos

"Поздравляю!" - написала Рамина.

Евгений Пронин на протяжении пяти лет состоял в отношениях с известной блогершей Раминой Эсхакзай. Юрист даже делал ей предложение, однако в апреле 2023 года пара официально объявила о расторжении помолвки и расставании. Теперь Пронин готовится к свадьбе с певицей SKYLERR.

Реакцию SKYLERR на предложение руки и сердца смотрите тут.

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О персоне: Skylerr

Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

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