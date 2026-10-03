Популярной певице внезапно сделали предложение - ее реакция удивила сеть

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Украинская певица SKYLERR готовится к свадьбе. Ее возлюбленный, известный адвокат Евгений Пронин, сделал артистке предложение руки и сердца. Видео трогательного момента певица опубликовала в своем Instagram.
Пара снимала совместный ролик под трек "Червоний мак", когда Пронин неожиданно опустился на одно колено, достал заветную коробочку с кольцом и преподнес избраннице роскошный букет красных роз. Валерия не сразу осознала происходящее от шока, но в итоге ответила взаимностью.
"Да!" - ответила шокированная артистка.
Милая реакция певицы растрогала пользователей сети. Было заметно, что SKYLERR действительно не ожидала предложения руки и сердца - она не сразу поняла, что происходит, прикрыла лицо от шока и оглядела всех присутствующих, словно пытаясь убедиться, что ей это не показалось.
Публикация пары вызвала настоящую бурю эмоций в украинском шоу-бизнесе. В комментариях влюбленные получили сотни теплых слов от знаменитостей, среди которых Надя Дорофеева, Андрей Бедняков, Даша Астафьева, Тимур Мирошниченко, Jerry Heil, FIINKA, Никита Киселев, Григорий Решетник и Даша Квиткова.
Особое внимание привлек комментарий бывшей невесты Пронина - блогерши Рамины Эсхакзай, с которой юрист расстался в 2023 году.
"Поздравляю!" - написала Рамина.
Евгений Пронин на протяжении пяти лет состоял в отношениях с известной блогершей Раминой Эсхакзай. Юрист даже делал ей предложение, однако в апреле 2023 года пара официально объявила о расторжении помолвки и расставании. Теперь Пронин готовится к свадьбе с певицей SKYLERR.
Реакцию SKYLERR на предложение руки и сердца смотрите тут.
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О персоне: Skylerr
Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".
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