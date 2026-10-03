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"Не с первого взгляда": Шоптенко откровенно рассказала о третьем муже

Кристина Трохимчук
3 октября 2026, 13:10
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Танцовщица поделилась деталями романа с австрийцем Кристианом.
Алена Шоптенко вышла замуж
Алена Шоптенко вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алена Шоптенко

Вы узнаете:

  • Алена Шоптенко вышла замуж в третий раз
  • Что известно о муже Алены Шоптенко

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая недавно в третий раз вышла замуж, рассказала о своем супруге-иностранце. В интервью изданию Viva! 38-летняя артистка призналась, что ее роман с Кристианом развивался постепенно, без бурной страсти с первых минут знакомства.

По словам звезды, ее привязанность и глубокие чувства к австрийцу, который работает в сфере безопасности и кризисного менеджмента, формировались постепенно благодаря общим событиям, переживаниям и жизненным ситуациям.

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Алена Шоптенко - муж
Алена Шоптенко - муж / фото: instagram.com, Алена Шоптенко, kvitka.photo

"Я не могу назвать какой-то конкретный момент, когда я влюбилась в Кристиана. Наше общение очень постепенно и плавно переходило в нечто более близкое. Наши чувства росли на протяжении всего нашего общения. Это не была любовь с первого взгляда. Моя любовь к нему росла с каждым нашим взаимодействием, с общими событиями, переживаниями и ситуациями. И решение пожениться было принято спокойно и взвешенно", - подчеркнула Алена.

Танцовщица рассказала, что ее супруг не владеет украинским языком, поэтому главным языком общения пары стал английский. Однако это совершенно не мешает влюбленным понимать эмоции и потребности друг друга. Особым жестом любви для Шоптенко стало искреннее желание Кристиана разделить ее главную страсть в жизни - танцы, к которым он отнесся с максимальной серьезностью.

Алена Шоптенко - личная жизнь
Алена Шоптенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Алена Шоптенко, kvitka.photo

"Мы научились понимать язык друг друга – замечать, что важно для каждого и как каждый из нас проявляет любовь. И для меня особенно ценно то, что для Кристиана это время, проведенное вместе, – это, в частности, и танец. Он искренне хочет, чтобы мы вместе делили эту часть моей жизни, и мне очень приятно, что он хочет быть причастным к тому, чем я занимаюсь. Именно поэтому он так ответственно отнесся к нашему свадебному танцу, и для меня это очень ценно", - подытожила Алена Шоптенко.

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Также певица SKYLERR выходит замуж за адвоката Евгения Пронина. Было заметно, что артистка действительно не ожидала предложения руки и сердца - она не сразу поняла, что происходит, прикрыла лицо от шока и оглядела всех присутствующих, словно пытаясь убедиться, что ей не показалось.

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О персоне: Елена Шоптенко

Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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