"Не с первого взгляда": Шоптенко откровенно рассказала о третьем муже

Танцовщица поделилась деталями романа с австрийцем Кристианом.

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Алена Шоптенко вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алена Шоптенко

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Алена Шоптенко вышла замуж в третий раз

Что известно о муже Алены Шоптенко

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая недавно в третий раз вышла замуж, рассказала о своем супруге-иностранце. В интервью изданию Viva! 38-летняя артистка призналась, что ее роман с Кристианом развивался постепенно, без бурной страсти с первых минут знакомства.

По словам звезды, ее привязанность и глубокие чувства к австрийцу, который работает в сфере безопасности и кризисного менеджмента, формировались постепенно благодаря общим событиям, переживаниям и жизненным ситуациям.

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Алена Шоптенко - муж / фото: instagram.com, Алена Шоптенко, kvitka.photo

"Я не могу назвать какой-то конкретный момент, когда я влюбилась в Кристиана. Наше общение очень постепенно и плавно переходило в нечто более близкое. Наши чувства росли на протяжении всего нашего общения. Это не была любовь с первого взгляда. Моя любовь к нему росла с каждым нашим взаимодействием, с общими событиями, переживаниями и ситуациями. И решение пожениться было принято спокойно и взвешенно", - подчеркнула Алена.

Танцовщица рассказала, что ее супруг не владеет украинским языком, поэтому главным языком общения пары стал английский. Однако это совершенно не мешает влюбленным понимать эмоции и потребности друг друга. Особым жестом любви для Шоптенко стало искреннее желание Кристиана разделить ее главную страсть в жизни - танцы, к которым он отнесся с максимальной серьезностью.

Алена Шоптенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Алена Шоптенко, kvitka.photo

"Мы научились понимать язык друг друга – замечать, что важно для каждого и как каждый из нас проявляет любовь. И для меня особенно ценно то, что для Кристиана это время, проведенное вместе, – это, в частности, и танец. Он искренне хочет, чтобы мы вместе делили эту часть моей жизни, и мне очень приятно, что он хочет быть причастным к тому, чем я занимаюсь. Именно поэтому он так ответственно отнесся к нашему свадебному танцу, и для меня это очень ценно", - подытожила Алена Шоптенко.

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О персоне: Елена Шоптенко Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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