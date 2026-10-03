"Какой вес": Alyona Alyona резко ответила на самый популярный вопрос

Известная украинская артистка пожаловалась на устаревшие стереотипы в обществе.

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Alyona Alyona сколько весит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Вы узнаете:

Какой запрос об Alyona Alyona оказался самым популярным в сети

Как артистка объясняет интерес людей к ее внешности

Популярная украинская исполнительница Alyona Alyona снова подняла тему восприятия веса в обществе. Своими размышлениями знаменитость поделилась в Instagram.

По словам исполнительницы, ее искренне удивляет тот факт, что внешний вид для многих остается важнее творческих достижений и профессионального пути. Реперша призналась, что была поражена, когда узнала, какой именно вопрос о ней чаще всего задают пользователи в сети.

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Как Alyona Alyona реагирует на вопросы о весе / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Для меня было большим удивлением узнать о том, что самый распространенный запрос об артистке Alyona Alyona, несмотря на то, какая у меня карьера, прошлое, сколько всего со мной происходит, – это "Какой вес", - поделилась артистка.

Исполнительница убеждена, что подобный интерес является не только отражением устоявшихся общественных стереотипов, но и своеобразным способом самоутверждения для многих людей, которые пытаются сравнивать собственные параметры с ее фигурой.

Alyona Alyona сейчас / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Кроме того, Alyona Alyona выступила в защиту людей с формами, подчеркнув, что они не занимаются пропагандой ожирения, а критика в их адрес из-за внешности, по ее мнению, не имеет оснований.

"Я прекрасно понимаю почему: это какой-то элемент самоутверждения, люди гуглят для того, чтобы понять, больше или меньше они, чем я. Вокруг меня всегда менялось все и все, и только вес всегда был со мной", - подытожила артистка.

Alyona Alyona / инфографика: Главред

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О персоне: Alyona Alyona Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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