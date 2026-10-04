Умер народный артист Украины Иван Шаварский

Актеру на момент смерти было 80 лет и его очень ценили в его родном театре.

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Умер Олег Шаварский / Коллаж Главред, фото театр имени Франко

Кратко:

Что сообщили в театре

Что известно о смерти актера

В национальном театре имени Ивана Франко сообщили о смерти популярного актера, народного артиста Украины Олега Шаварского.

Об этом сказано в профиле театра в Instagram.

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Умер Олег Шаварский / Фото театра Ивана Франко

В театре сообщили, что его творческий путь был неотделим от театра, от зрителя и искусства, которому он отдал большую часть своей жизни. "Его талант и любовь к сцене навсегда останутся в истории театра и памяти тех, кому посчастливилось знать и видеть его на сцене. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всей театральной семье", - сказано в сообщении театра.

Умер Олег Шаварский / Фото театра Ивана Франко

Актер Родился в 18 июля 1946 года. В 1968 году окончил актерский, а в 1975 - режиссерский факультет КГИТИ им. Карпенко-Карого.

Он сыграл в таких фильмах: "Царевна", "Стамбульский транзит", "Конотопская ведьма", "Злая судьба".

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