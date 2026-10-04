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Умер народный артист Украины Иван Шаварский

Алена Кюпели
4 октября 2026, 17:02
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Актеру на момент смерти было 80 лет и его очень ценили в его родном театре.
Умер Олег Шаварский
Умер Олег Шаварский / Коллаж Главред, фото театр имени Франко

Кратко:

  • Что сообщили в театре
  • Что известно о смерти актера

В национальном театре имени Ивана Франко сообщили о смерти популярного актера, народного артиста Украины Олега Шаварского.

Об этом сказано в профиле театра в Instagram.

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Умер Олег Шаварский
Умер Олег Шаварский / Фото театра Ивана Франко

В театре сообщили, что его творческий путь был неотделим от театра, от зрителя и искусства, которому он отдал большую часть своей жизни. "Его талант и любовь к сцене навсегда останутся в истории театра и памяти тех, кому посчастливилось знать и видеть его на сцене. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всей театральной семье", - сказано в сообщении театра.

Умер Олег Шаварский
Умер Олег Шаварский / Фото театра Ивана Франко

Актер Родился в 18 июля 1946 года. В 1968 году окончил актерский, а в 1975 - режиссерский факультет КГИТИ им. Карпенко-Карого.

Он сыграл в таких фильмах: "Царевна", "Стамбульский транзит", "Конотопская ведьма", "Злая судьба".

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Ранее также украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на восьмом месяце беременности, объявила о решении временно переехать из Киева в Винницу вместе с мужем, актером Валентином Томусяком.

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Национальный театр имени Ивана Франко

Театр имени Франко - театр в Киеве, находится по адресу: площадь Ивана Франко, 3. Началом истории театральной труппы имени Ивана Франко считают 28 января 1920 года, когда в Виннице выдающимся украинским театральным деятелем Гнатом Юройбыл поставлен спектакль "Грех". В 1923 году, после трёх лет передвижной работы, театр был приглашен в тогдашнюю столицу Украинской ССР - Харьков. Среди лучших спектаклей театра тех лет называют: "Лесная песня" по одноимённому произведению Леси Украинки, "Ревизор" Н. В. Гоголя, "Святая Иоанна" Б.Шоу.

Летом 1926 года театр им. И. Франко по решению правительства переводится в Киев, в то время как из Киева в Харьков переезжает театр "Березиль"

В 1940 году театр получил звание академического. Указом Президента Украины от 11 октября 1994 года театру предоставлен статус Национального.

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