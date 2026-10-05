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"Сбросила 27 кг": победительница "Холостяка" Белень радикально изменилась

Кристина Трохимчук
5 октября 2026, 09:53
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Известная блогерка продемонстрировала впечатляющие фото до и после похудения.
Инна Белень - похудение
Инна Белень - похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

  • Инне Белень удалось похудеть на 27 кг за 5 месяцев
  • Что происходит в личной жизни блогерши

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень привела в восторг поклонников своей формой. В соцсети Threads молодая мама опубликовала честные кадры до и после, продемонстрировав результат похудения на 27 килограммов.

По словам Инны, во время беременности дочерью Кирой она прибавила 30 килограммов, однако благодаря упорному труду практически вернулась к привычным параметрам. Блогерка призналась, что придерживалась умеренности в еде, однако это не помогло ей избежать набора веса.

видео дня
Инна Белень - до и после похудения
Инна Белень - до и после похудения / скрин из Threads

"За беременность набрала 30 кг (и нет, не жрала как не у себя). Фото 27 апреля 87 кг. Фото 29 сентября 60 кг. Сбросила 27 кг, осталось 3 кг", - откровенно поделилась Белень.

Блогерка впервые стала мамой в конце апреля текущего года, а уже в сентябре крестила 4-месячную малышку. Показывая трогательные кадры с дочерью Кирой, Инна с юмором намекнула, что ради еще одного ребенка вполне готова снова пройти через временный набор веса.

Как сейчас выглядит Инна Белень
Как сейчас выглядит Инна Белень / фото: threads.com, Инна Белень

Напомним, в финале "Холостяка-13" именно Инна Белень получила кольцо от ветерана Александра Терена. Впрочем, романтическая история вне телекамер продлилась недолго: уже в феврале 2025 года пара официально объявила о расставании, после чего Инна посвятила себя материнству и саморазвитию.

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О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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