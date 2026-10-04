Популярный российский певец-путинист сломал руку своей жене

На путиниста Стаса Михайлова сделали нелицеприятный слив о его личной жизни.

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Стас Михайлов дерется с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Михайлова

Кратко:

Почему Михайлов сломал руку жене

Кто об этом сообщил

Российский певец Стас Михайлов, который восторженно поддержал террористическое вторжение РФ в Украину и решил не связывать судьбу своих детей с Россией, сломал своей жене руку.

В частности, по словам скандального российского блогера Антона Суворкина, ему прислали архивный слив про Михайловых.

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Стас Михайлов с семьей / фото: instagram.com, Стас Михайлов

"С Михайловым давно проблемно все. Моя приятельница работала в кремлевском дворце съездов и многое рассказывала сплетни про всяких таких как Михайлов. Вот как-то в 2016 году Михайлов в драке с женой сломал ей руку. Значит уже давно были ссоры а сейчас накипело", - рассказал он.

Накануне супруга 57-летнего российского исполнителя Стаса Михайлова Инна шокировала поклонников резким и эмоциональным заявлением на своей странице в Instagram. Блондинка неожиданно сообщила, что их семья распалась, и резко открестилась от исполнителя.

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Как сообщал Главред, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, вышла на связь после неудачной операции.

Ранее также украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на восьмом месяце беременности, объявила о решении временно переехать из Киева в Винницу вместе с мужем, актером Валентином Томусяком.

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О персоне: Стас Михайлов Станислав Владимирович Михайлов - российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), сообщает Википедия.

В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

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