"Я бы сказал в лицо": популярный ведущий публично послал Потапа и Настю

Известный шоумен не стал подбирать выражений в адрес скандального дуэта.

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Анатолий Анатолич высказался про Потапа и Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолий Анатолич, Настя Каменских

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Анатолий Анатолич публично высказался про Потапа и Настю Каменских

Как звезды подыгрывают вражеским нарративам

Украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич резко высказался о Потапе и Насте Каменских после серии их скандальных заявлений. В эфире проекта "Ближче до зірок" он откровенно признался, что сказал бы когда-то популярным звездам при личной встрече.

Настоящую волну возмущения в обществе вызвало интервью певицы российской журналистке, где Настя заявила о "кисте" от общения на украинском языке, а Потап открыто рассказал, как под предлогом благотворительности выезжал из страны и параллельно занимался коммерцией. Анатолий Анатолич назвал такую позицию несправедливой и не постеснялся жестко высказаться о Потапе.

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Потап и Настя Каменских дали скандальное интервью / фото: instagram.com, Потап

"Разговаривайте на каком хотите между собой. Но ведь они во весь голос подыгрывают россиянам. Это отвратительно. А когда еще живешь за границей и выдаешь такие вещи - это несправедливо по отношению к людям. Если бы я увидел Потапа вживую, то я бы ему это сказал в лицо: "Леша, ты ...", - не подбирая слов, заявил шоумен.

Размышляя о Насте Каменских, ведущий отметил, что ее странные суждения об исцелении болезней силой мысли даже не хочет комментировать. Однако поведение ее супруга, которого Анатолич ранее считал образованным человеком, вызвало у него максимальное отторжение.

Анатолий Анатолич про Потапа и Настю Каменских / скрин из видео

"Настя - окей. Человек, считающий, что клиническое заболевание можно вылечить мыслями - окей, это отдельно. Не хочу туда лезть. Но Леша... Мне казалось, он образованный человек и точно не тупой", - подытожил Анатолий Анатолич.

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Ранее Главред сообщал, что певец Олег Винник в интервью заявил, что не планирует возвращаться в Украину в ближайшее время из-за опасений попасть под ограничения на выезд за границу. Артист назвал условие, которое может изменить его решение.

Также украинцы продолжают бороться со стрессом с помощью юмора, превращая легендарные хиты и современные треки в вирусные мемы. Главред подготовил подборку из пяти известных песен, которые получили вторую жизнь благодаря народному творчеству.

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О персоне: Анатолий Анатолич Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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